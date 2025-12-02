ChatGPT疑將引入廣告功能 程式碼曝光內部已開始測試

近日有網友發現，ChatGPT安卓應用的最新測試版本出現多處與廣告相關的程式碼。圖／翻攝自pexels

近日有網友發現，ChatGPT安卓應用的最新測試版本出現多處與廣告相關的程式碼，這意味著ChatGPT的完全免費時代可能即將結束，而廣告功能的研發，背後可能與OpenAI的成本壓力密切相關，但也有用戶質疑，一旦廣告介入，AI回覆是否仍能保持中立，是否會因商業利益而偏向特定產品。

近期一名軟體工程師Tibor Blaho在X發文表示，自己在分析ChatGPT安卓應用的最新測試版本時，發現多處與廣告相關的程式碼，包括「搜尋廣告」、「搜尋廣告輪播」及「市集內容」等字串。雖然這並不代表廣告功能即將正式上線，但這類程式碼通常象徵內部已開始測試廣告形式與展示位置，是目前最明確指向廣告佈局的跡象之一。

廣告 廣告

從程式碼結構推測，OpenAI可能正在實驗多種廣告呈現方式，包括針對單一查詢的贊助結果、可滑動的廣告輪播，以及類似電商平台的內容展示。這些廣告很可能會在使用者展現明確消費意圖時觸發，例如比較產品、規劃旅遊或尋找當地服務。

而廣告功能的研發，背後可能與OpenAI的成本壓力密切相關。儘管公司目前主要依賴ChatGPT Plus訂閱與API授權收入，但大型AI推理的成本極其高昂。匯豐日前估算，OpenAI每年可能需要高達6200億美元以維持算力規模，而未來數年仍需籌集至少2070億美元資金才能支撐擴張。若廣告成為第三條收入管道，將有機會顯著改善其財務結構，同時避免提高免費版門檻。

OpenAI曾公開表示ChatGPT的周活躍用戶已超過1億人，對廣告主而言具有相當吸引力，尤其是在高購買意圖的查詢場景。實際上，AI平台導入廣告已非新鮮事，微軟Copilot已在部分回覆中展示贊助鏈接，Perplexity推出贊助搜索結果，Google亦在其AI概覽中測試廣告，對話式AI正逐漸向「搜尋＋廣告」的成熟商業模式靠攏。

若OpenAI進一步推動這項計畫，早期測試很可能鎖定免費用戶，廣告位置則可能出現在回覆上方或直接內嵌於回答之中。而外界關注的焦點則包括付費的Plus用戶是否能獲得無廣告體驗？廣告是否僅限於具有搜尋意圖的查詢？以及廣告內容如何與一般回覆區隔？

然而廣告導入也伴隨顯著爭議，部分使用者擔心ChatGPT變得像帶商品推廣的資訊平台，削弱使用時的舒適感；另有聲音質疑，一旦廣告介入，AI回覆是否仍能保持中立，是否會因商業利益而偏向特定產品。此外，也有人憂慮廣告可能基於對話內容進行個人化投放，引發隱私與資料使用的疑慮。

先前OpenAI執行長Sam Altman過去曾多次公開表態對廣告持保留態度。他在哈佛表示，將AI與廣告結合讓他「感到不安」，會是「商業模式的最後選擇」，但並非完全排斥。隨後他在自家播客也指出，公司不反對在平台中嵌入廣告，但尚未找到合適的做法。如今測試版程式碼的曝光，意味著內部可能已開始具體探索。

目前尚無跡象顯示廣告功能何時推出，測試版亦未顯示廣告的實際位置或形式。但這次程式碼洩露無疑是迄今最清晰的信號，ChatGPT的使用體驗或許即將迎來重大變化，而其商業模式也可能更接近傳統搜尋引擎，只是以生成式對話的形式呈現贊助結果。



回到原文

更多鏡報報導

到酒店點前妻坐檯！男子灌醉她「強拍裸照＋猥褻」 下場曝光

狠夫疑妻偷吃親戚！持鐮刀砍殺「和遺體自拍」嗆：背叛的代價

中國記者鬼打牆引導「台灣是中國的」 日大臣狠打臉：跟妳認知不一樣