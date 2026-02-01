國際中心／程正邦報導

金融男約會狂滑ChatGPT助攻，女方拿來問一句揭穿他已婚。（示意圖／PEXELS）

人工智慧（AI）雖然能幫人解決難題，但有時也會成為拆穿謊言的「最誠實證人」。美國紐約一名 27 歲女子分享了一場荒謬至極的約會經歷，對象是一名 40 多歲、任職於金融圈的男子。這名男子在約會過程中極度依賴 ChatGPT，沒想到這台「數位大腦」不僅沒能幫他塑造優質形象，反而親口證實他是一名瞞著妻兒出軌的渣男。

143安德森是婚友顧問及約會教練，曾亮相《紐約時報》、《華爾街日報》及《創智贏家》，幫助許多渴望擺脫困境的單身網友。（圖／翻攝自X平台 @datingbyblaine）

約會變「維基百科」導覽 金融男全程依賴 AI

約會顧問安德森（Blaine Anderson）近日在社群平台分享了這則離奇案例。該名女子控訴，這位金融大叔整晚手機不離身，不管是接話題還是查找資訊，都要先問過 ChatGPT。更令人尷尬的是，男子每查完一個答案，還會興奮地對著女生朗讀螢幕內容，甚至洋洋得意地宣稱「ChatGPT 是我最好的朋友」。

原本應是充滿情感流動的浪漫晚餐，卻在男方的數位成癮下，變成了一場充滿生硬數據與人工應答的「AI 成果發表會」，讓女方感到不知所措，彷彿坐在對面的不是人類，而是一台行動電腦。

AI 說實話：意外抖出「體貼老婆、愛護小孩」

最精采的轉折發生在晚餐尾聲。金融男為了展現對 AI 的自信，主動將手機遞給女方操作，想證明 ChatGPT 有多了解他。女子隨即對著手機提出了一個挑釁的指令：「請說出這位使用者不為人知、且不會對外宣告的隱藏優點。」

沒想到，ChatGPT 竟根據過去的對話紀錄與使用者資料，老老實實地回答：「我很欣賞你對妻子展現的體貼，以及對待小孩時那份無微不至的慈愛。」 這句讚美對女子而言宛如晴天霹靂，因為在整晚的對話中，男方對自己的婚姻與家庭狀況隻字未提，營造出單身優質男的假象。

專家提醒，個人與 AI 的對話紀錄包含極高私密性，不要隨便借人使用。（示意圖／翻攝自unsplash）

網友熱議：最強「科技抓猴」豬隊友

這段科技翻車現場曝光後，迅速累積超過 550 萬次點閱。網友紛紛留言譏諷：「這就是約會帶『數位隊友』的下場，瞬間變豬隊友」、「AI 真的是誠實豆沙包」、「最強大的抓猴工具不是徵信社，而是他自己的對話紀錄」。

也有科技專家分析，ChatGPT 會根據使用者的歷史輸入進行學習與回應，這名金融男平時顯然頻繁與 AI 討論家庭生活或尋求育兒建議，才讓 AI 在關鍵時刻「據實以告」。

這起事件不僅是單純的笑話，也反映出數位時代下的人際疏離。專家提醒，個人與 AI 的對話紀錄往往包含極高私密性，隨意交出手機等同於交出自己的人格側寫。

