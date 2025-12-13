即時中心／高睿鴻報導

隨著全球晶片製造技術及算力突飛猛進，AI人工智慧的能力，也正以指數級的速度成長；如今，許多民眾已相當依賴AI輔助日常生活，甚至引入職場，例如不少文字工作者，就會運用ChatGPT等語言互動程式，代替自己下筆寫文章。而如今又傳出，ChatGPT的母公司「OpenAI」已預計在明（2026）年第1季推出「成人模式」。

外國媒體《The Verge》證實，OpenAI應用執行席莫（Fidji Simo）已於GPT-5.2簡報時，當場向記者證實，公司已計畫明年首季就推出「成人模式」；他說，目前還在部分國家測試此模型，其中一個評估重點，就是能否辨識青少年、避免誤判為成年人。由於此功能只向成人開放，公司必須確保此功能高效且正確地運作。她本人直言，新功能正式上路之前，OpenAI有必要繼續提升年齡預測的準確度。

值得注意的是，OpenAI之前其實已透過「反其道而行」，測驗類似舉措；該公司推出了專為18歲以下用戶設計的ChatGPT，確保內容導向適齡、屏蔽情色內容。OpenAI很早就表示，保護未成年使用者的安全，就是推出成人內容前最重要的前置作業；目前仍算是年齡預測技術的早期試驗階段，模型將負責判斷，何時需要啟動額外限制，例如內容濾除、安全提示等。

當然，不讓人意外地，OpenAI開放情色內容、放寬限制的舉措，也引發不少輿論及保守、兒少團體擔憂。但執行長奧特曼（Sam Altman）堅稱，此調整符合公司「尊重成年用戶自主」的方針；並強調，只有經過年齡驗證的成年用戶，才可能接觸或生成情色內容，未來「AI分齡體驗」的新時代即將來臨。

原文出處：快新聞／ChatGPT竟然能「聊色」！母公司證實了：成人模式「這時候」上線

