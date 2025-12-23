ChatGPT耶誕彩蛋曝！輸入「這符號+照片」獲影片

隨著耶誕節的腳步逼近，人工智慧技術為節慶增添了全新驚喜。ChatGPT推出特別彩蛋功能，使用者只要輸入特定「通關密語」即可獲得專屬耶誕影片。除此之外，Gemini和Sora等AI平台也提供免費生成個人化耶誕影片的服務，甚至能讓耶誕老人開口說中文。這些AI工具不僅為傳統的耶誕祝福增添創意，更讓使用者能以全新方式與親友分享節日喜悅，創造出獨一無二的耶誕回憶。

ChatGPT推出耶誕彩蛋，但風格、主題都不能選，就像開盲盒。（圖／翻攝ChatGPT耶誕影片）

ChatGPT的耶誕節彩蛋相當吸引人，使用者只需在對話框中輸入禮物盒符號並附上照片，ChatGPT就會透過Sora生成13秒的專屬耶誕影片。這些影片內容包括耶誕老人呼喚使用者名字並送上禮物的互動場景。不過值得注意的是，影片的風格和主題無法自行選擇，就像開盲盒一般充滿驚喜，且每個帳號只能生成一次。有些使用者獲得了耶誕老人送黑膠唱片的影片，也有人收到「今年表現太頑皮」的搞笑訊息。此外，網友分享使用耶誕樹、耶誕老人等符號也能成功觸發此功能。

Gemini也免付費生成相關影片，但有生成數量限制。（圖／TVBS）

Gemini同樣提供免費的AI耶誕影片生成服務。3C達人Tim哥表示，使用Gemini時，至少需要6至7個提示詞，並提供正面臉部照片，約1至2分鐘就能生成8秒的影片。Tim哥強調，描述越清楚，生成的結果就會越符合期待，例如可以具體說明「希望有聖誕樹」、「希望有下雪的場景」等細節。雖然免費版生成3段影片就是極限，但對於一般用戶來說已相當實用。Sora平台的操作方式與Gemini類似，同樣需要明確的指令才能獲得理想結果。

Synthesia推出可以讓耶誕老人講話，還支援繁體中文。（圖／翻攝SynthesiaAI影片）

而對於想要控制耶誕老人說話內容的使用者，Synthesia平台則提供了這項功能。支援繁體中文，有三種不同場景可供選擇，雖然製作時間較長約需5分鐘，但仍是免費服務，讓耶誕老人能說出「Hi TVBS，聖誕節快到了，想好要怎麼度過了嗎？」等客製化問候。

隨著科技的進步，今年的耶誕節有了AI的加持，不論是影片還是照片都能玩出不同花樣，為節日增添話題與樂趣。這些免費且易於使用的AI工具，讓每個人都能創造出獨特的耶誕祝福，與親友分享節慶喜悅。

