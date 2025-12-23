ChatGPT聖誕彩蛋曝光 指令只要輸入這符號

【記者趙筱文／台北報導】ChatGPT在聖誕節前夕悄悄為用戶送上一顆彩蛋。只要在對話框中輸入一個「🎁」禮物盒Emoji，就會直接觸發由Sora製作的聖誕節驚喜影片，畫面中可看到聖誕老人親自登場送禮，還能結合使用者上傳的照片生成專屬內容。根據《壹蘋新聞網》實際測試後確認，該功能目前已在ChatGPT中開放體驗，但每個帳號每天僅限使用一次。

這項彩蛋最早由Sam Altman在社群平台X上釋出暗示，僅以一句「這裡有個小提示🎁」引發討論，隨後便被用戶實測發現，只要在ChatGPT輸入單一禮物盒Emoji，完全不需要額外其他指令系統就會自動跳出Sora的影片生成介面，額外指令。

實際操作時，ChatGPT會先播放一段示範用的聖誕老人送禮影片，接著提供「選擇自拍照」與「自拍」兩個選項。使用者可從裝置相簿上傳照片，或直接使用相機拍攝。測試此次選擇上傳家中貓咪的照片進行測試，約等待1-3分鐘即可完成影片生成。

不過有趣的是即便使用的是寵物照片，但完成影片中仍會使用人物角色與聖誕老人進行互動，但在影片的最後有出現貓咪叫聲。而且影片中不僅會加入配音效果，聖誕老人還會唸出與帳號綁定的名稱，臨場感十足。

不過，這個驚喜影片每位使用者目前只能產生一次，若想製作更多版本，需改使用獨立的 Sora App。

【看原文連結】

