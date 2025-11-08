ChatGPT被控協助輕生 加州爆發7起訴訟

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「孩子要繳房貸，怎麼能讓他請我吃那麼貴的餐廳？」、「這件外套好看，但我都一把年紀了，不值得再買新的。」在通膨、低薪與高壓社會下，許多五、六十歲以上的長輩，即使手上有充裕的資金，仍不敢為自己花錢，更不捨得讓子女破費。這種現象被精神科醫師洪敬倫形容為一種「消費愧疚症候群」，源於亞洲文化中「節儉即美德」的價值觀。 當節儉變成一種內耗 可能害你賠上健康 洪敬倫醫師指出，許多中高齡族群雖無經濟壓力，卻在日常中展現出「花錢焦慮」：比價時先看價格再看喜好、穿磨損的鞋仍不肯換、甚至身體不適也不願就醫，只因覺得那筆錢該留著給誰以防萬一。另一種現象是「非理性節儉」，例如食物捨不得丟棄，儲存在冰箱中反覆加熱食用，或是捨不得支出一些維持健康的必要消費，例如健檢，植牙等。這類「美德」反而成為健康，快樂與享福的絆腳石。 消費為什麼會感到內疚？把「節制」錯當成自我價值 洪敬倫醫師進一步分析，「消費愧疚」的核心不在金錢，而是過度僵化的自我價值感。他觀察到，許多在消費時會感到內疚的人，某種程度上把「克制慾望」、「自我價值」與「家風傳承」綁定在一起，因此當他們消費時，就會產生「這樣對嗎？」、

健康醫療網 ・ 8 小時前