ChatGPT被控協助輕生 加州爆發7起訴訟
美國加州爆發7起訴訟，指控ChatGPT協助用戶輕生，對此OpenAI發聲了。
有家屬表示，這款聊天機器人不僅沒引導尋求專業幫助，還加劇了情緒困擾，甚至鼓勵輕生，引起不小的風波。
對此，OpenAI表示，公司正在審查相關案件，並強調會和心理專家合作改善回應機制。
輕生不能解決問題！東森新聞關心您
生命誠可貴，輕生不能解決問題
退一步想，可為生命找到出路！
珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線
輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)
張老師專線：1980
