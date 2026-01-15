ChatGPT說宇宙毀滅前都無法破解密碼 警方成功突破查出張文犯罪動機

台北市刑大大隊長盧俊宏解釋當初專案小組透過「鷹眼小組」的技術支援，成功破解平版電腦的密碼。呂志明攝



檢警偵辦張文隨機殺人案，查扣張文的蘋果平板電腦與華碩筆記型電腦，當時專案小組為了要破解筆電密碼，一開始遇到瓶頸，當時專案小組還曾經詢問ChatGPT該怎麼辦，沒想到得到的答案竟是「宇宙毀滅前都無法破解」，所幸皇天不負苦心人，最終成功破解，並在筆電中查到「金錢規劃.txt」、「投擲式燃燒瓶文件檔」，才順利拼湊張文犯案的全貌。

警方透過鷹眼小組技術支援，成功破解張文平版電腦密碼。台北市警局提供

據了解，張文在案發後曾試圖銷毀證據，其平板電腦和筆電均遭到嚴重損壞。台北市刑事警察大隊大隊長盧俊宏表示，專案小組最初花費一週時間嘗試破解張文的平板電腦，但始終無法成功。最終，透過「鷹眼小組」的技術支援，利用特殊軟體將一段監視器影像進行逐幀分析，成功截取到張文解鎖平板時輸入的數字密碼，順利破解設備。

廣告 廣告

警方表示，張文的華碩電腦密碼，在華碩專業團隊全力提供專業協助，成功破解密碼。台北市警局提供

相比之下，張文的華碩筆電因遭焚毀而更具挑戰性。專案小組甚至一度求助於人工智慧工具ChatGPT，但ChatGPT回應「宇宙毀滅前都無法破解」，令調查陷入困境。然而，在華碩公司派遣國際專家團隊來台協助後，經過與刑事局及北市刑大科偵隊的密切合作，專家們終於找到一個關鍵性技術方法。經過兩天的測試與努力，最終成功恢復筆電資料。

雖然筆電中未直接發現與犯罪動機相關的資料，但專案小組找到張文使用該筆電製作並上傳「攻擊計畫書」至雲端硬碟的紀錄，為案件調查提供了重要線索。盧俊宏表示，專案小組在調查過程中曾一度陷入絕望，但最終突破技術瓶頸，成功解開全案疑點。

更多太報報導

台灣2025年刷卡將破4.5兆元新高 中信銀刷卡金額破一兆元登刷卡王

義大醫院爆肉毒盜賣案！她牟利22萬遭判刑 衛生局：非醫師施打恐受刑責

WBC》張弘稜球速大躍進被注意到了！曾豪駒：小聯盟表現都有看到