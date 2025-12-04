ChatGPT連前3都沒！台灣最熱門AI工具是它 完整榜單一次看

AI生成工具五花八門，大家最常使用哪款AI呢？Google公布2025年度搜尋排行，這份榜單的統計時間是去年 12 月至今年11月18日，在AI工具部分，最熱門AI工具由Gemini奪冠，而號稱每週活躍用戶高達8億的ChatGPT連前三名都沒有。

Google公布2025年度搜尋排行榜，揭露台灣人在這一年中最多搜尋的人物、政策、關鍵字，當中在「快速竄升 AI 工具」榜單中，Google的Gemini奪下第一名，隨後分別是DeepSeek、Grok、NotebookLM、ChatGPT、Google AI Studio、Nano Banana、Sora、Manus、Cursor。

2025搜尋度最高的AI工具是Gemini。圖／翻攝Google網站

Google表示，不少人也在這股AI浪潮中，選擇積極把AI導入日常生活中、提升工作效率，因此搜尋如何用「Manus」打造AI代理人、用「Google AI Studio」進行開發、和「Cursor」一起寫程式。

另外在快速竄升關鍵字總榜榜單中，搜尋第一名為地震，隨後是逝世藝人大S、普發一萬登記、東南亞爆紅的拼音中文學習工具hanzii.net、AI Gemini、逝世藝人方大同、美國總統川普、關稅、夯劇《許我耀眼》、颱風楊柳。

2025年度搜尋排行總榜。圖／翻攝Google網站

責任編輯／陳俊宇

