ChatGPT開始放廣告！免費用戶想關閉干擾 恐面臨「二選一」難題

〔記者邱巧貞／台北報導〕OpenAI 9日在官方部落格宣布，已在美國開始於ChatGPT內測試廣告機制，初期對象為已登入的免費版與Go訂閱方案成年用戶，Plus、Pro、Business、Enterprise企業方案及教育方案，暫不會出現廣告。公司強調，廣告內容將清楚標示為贊助訊息，並不會影響ChatGPT生成的自然回答，同時也會維持對用戶對話隱私的保護。

OpenAI表示，此次並非正式全面上線，而是屬於測試階段，未來數週或數月仍可能調整實際呈現方式。公司指出，依照目前規畫，廣告會出現在回答下方，並與一般回覆清楚區隔；而顯示哪些廣告，將依據當下對話主題、過往聊天內容及與廣告互動的情況來判斷相關性，例如：搜尋食譜時，可能會看到與食材配送或餐食服務相關的廣告。

公司亦強調廣告商無法接觸使用者的聊天紀錄、個人資料或系統記憶，只會收到整體成效數據，例如：曝光次數或點擊量。在隱私與安全方面，OpenAI指出，測試期間不會向未滿18歲的帳戶展示廣告，也不會在涉及健康、心理健康或政治等敏感議題的對話旁放置廣告，並將隨著測試進展逐步建立更多防護措施。

此外，用戶也可自行管理廣告體驗，包括關閉廣告、提供回饋、查看為何會看到特定內容，以及調整個人化設定。

根據知名科技媒體《The Verge》的報導，儘管OpenAI已啟動廣告測試，但用戶目前仍可透過以下兩種方式維持無廣告的對話環境：

1升級付費訂閱： 凡是ChatGPT Plus、Pro、Team、Enterprise(企業版)或Education(教育版)的訂閱用戶，將維持既有的權益，享有無廣告的體驗。

2關閉廣告選項：OpenAI在測試說明中提到，免費用戶可以選擇在設定中關閉廣告。然而，為了平衡成本，選擇關閉廣告的用戶，其每日可使用的旗艦模型(例如最新的 GPT-O 系列)訊息額度將會減少。

