有人也跟嘻嘻一樣，常常把健康問題拿來問 AI 嗎？不管是昨天睡得好不好，飲食攝取多少大卡，甚至到健身要怎麼規劃，都會直接問 ChatGPT～現在 OpenAI 看到大家的需求啦～推出全新的ChatGPT 健康功能，把 AI 與你的健康資料整合在一起，讓你更能掌握自己的身體狀態



ChatGPT 健康功能正式登場啦！

(圖片來源：OpenAI)

260 位醫師參與訓練！定位為「輔助醫療」

OpenAI 表示，全球每週有超過 2.3 億人在 ChatGPT 上詢問健康相關問題，因此這次的健康功能，是與來自 60 個國家、涵蓋數十個專科的 260 位執業醫師合作開發，並累積超過 60 萬次回饋修正！但千萬不要誤會囉！這個全新功能目的絕對不是取代醫師，而是協助你理解資訊、提前準備看診、整理健康趨勢，所有建議都以「安全、清楚、負責任」為主～（要不然我每次問問題，看到回答，感覺自己都快鼠掉了）

連結多款健康 App，一次整合生活數據

「ChatGPT 健康」有一個獨立的專屬空間，可以讓你自行選擇要不要連結健康相關應用程式，目前已支援 Apple 健康、Function、MyFitnessPal、Weight Watchers、AllTrails、Instacart、Peloton 等，超多元的～讓你能依照需求選擇！第一次連結時，上面會清楚標示第三方可能存取的資料內容，不想用到的時候，也能隨時解除，權限會立刻失效，所以整體掌控權還是會在你的手上哦～

八大實用功能一次看！

上傳資料後，ChatGPT 健康會協助你看醫療記錄與檢驗結果，也可以分析 Apple 健康的活動量跟睡眠狀況，甚至還能解析血液檢測，並給你營養建議～其他功能像規劃 MyFitnessPal 的飲食和巨量營養素，在使用 GLP-1 減重藥物時提供飲食指引～那我最喜歡的是能幫忙找健行路線、推薦運動課程，或是直接把飲食計畫自動轉換成 Instacart 的購物清單，總之，就是幫你把對於健康的管控從源頭做起，每個步驟都幫你想好了

健康資料獨立保存，隱私保護再升級

ChatGPT 特別貼心的是，所有健康相關對話、已連結的 App 與檔案，都只會存在「健康」這個獨立空間，並採用專屬加密與隔離設計，這些對話不會用於訓練基礎模型，用戶也能啟用暫存對話、在 30 天內刪除紀錄，不過有一個部分要提醒，非健康聊天中的生活背景資訊，可能在必要時被用來輔助健康對話，但反向不會發生

目前限量測試中，未來幾週逐步開放

大家肯定都很關心可以使用的時間吧！因為健康功能需要更謹慎驗證，目前只有邀請少量早期使用者體驗，不過接下來幾週將會逐步開放到網頁版跟 iOS 系統哦！至於用 Android 的朋友們，暫時還要等等啦～順帶一提，如果你對這個功能有興趣，也可以先到官網加入等候名單哦

小結

整體看下來，我是很期待 ChatGPT 健康功能，畢竟我本來就會問身體相關問題，現在能讓我更直觀看自己的生理數據，還有小助手幫我規劃健身，敲碗台灣免費版快點開放～



