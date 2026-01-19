ChatGPT Go 平價方案在台登場！訂閱費新台幣 290 元增加 10 倍用量

OpenAI ChatGPT Plus 每個月的訂閱費用高達新台幣 690 元，這價格讓許多使用者訂不下去。如今 OpenAI 終於宣布平價訂閱方案「ChatGPT Go」正式在全球開放，台灣訂閱費用為每個月 290 元。

「ChatGPT Go」最早在 2025 年 8 月於印度推出，之後快速擴及超過 170 個國家。OpenAI 官方指出，ChatGPT Go 在已經開放的市場中相當受到歡迎，是近一年成長最快的 AI 需求型態。

ChatGPT Go 台灣價格曝光「每月 290 元」

根據 OpenAI 官方資料，ChatGPT Go 在台灣的訂閱費用為每個月新台幣 290 元。

若與現有訂閱方案相比，ChatGPT Go 的訂閱價大約是 ChatGPT Plus 的 4 成左右；對於認為免費版額度不夠、又不想直接跳到 690 元的使用者來說，這個價格正好落在「可接受」的範圍內。

ChatGPT Go 能做什麼？重點在用量與穩定度

ChatGPT Go 並非主打最高階功能，而是把「日常夠用」這件事做到更完整。方案重點包括：

使用 GPT-5.2 Instant 模型

訊息傳送、檔案上傳、圖片生成額度約為免費版的 10 倍

支援更長的記憶與上下文視窗，能記住更多對話脈絡

GPT-5.2 Instant 的定位是回應快、延遲低，雖然沒有 ChatGPT Plus 方案的「Thinking 深度推理」功能，但對多數日常任務已經算是相當足夠。

三種訂閱方案差在哪？

目前 ChatGPT 在台灣的訂閱選項如下：

ChatGPT Go：每月 290 元

GPT-5.2 Instant、10 倍用量

適合學生、行政工作、日常高頻率使用者

ChatGPT Plus：每月 690 元

可使用 GPT-5.2 Thinking 等進階模型，並支援 Codex

適合需要長時間工作、推理、研究與寫程式的使用者

ChatGPT Pro：每月 6,900 元

完整 GPT-5.2 權限、最高等級記憶與上下文長度

鎖定重度使用者與開發者

從定位來看，ChatGPT Go 明顯不是要取代 ChatGPT Plus，而是補上「免費與進階之間」存在的落差。

低價方案的另一面：廣告測試開始了

值得注意的是，OpenAI 也同步透露將率先在美國的免費版與 ChatGPT Go 中測試廣告顯示功能，藉此維持平價與免費服務；如果不想要顯示廣告，就只能花多一點費用選擇訂閱 ChatGPT Plus、ChatGPT Pro、Business 或 Enterprise 方案。

儘管目前「台灣」還沒有加入廣告制度，就算訂閱 ChatGPT Go 暫時也不用擔心會出現廣告。不過，如果美國 ChatGPT 的廣告測試效果良好的話，未來廣告機制也可能會擴大到其他市場。

整體來看，ChatGPT Go 的出現代表 OpenAI 正在把 AI 聊天機器人變成「日常消費型服務」。藉由每月 290 元的價格換來更穩定的使用體驗與更多的使用額度，對於不需要深度推理或專業開發的使用者來說，ChatGPT Go 確實比免費版的用途更多。

如果你的需求只是每天寫點文字、整理資料、偶爾生成圖片，那 ChatGPT Go 會是目前最剛好的選擇；至於未來會不會出現廣告，恐怕還得再觀察一陣子了。

圖片及資料來源：OpenAI

