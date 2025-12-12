ChatGPT「成人模式」要來了 OpenAI宣布：最快這時間首次亮相

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

現代人愈來愈倚仗AI，不少人遇到問題第一時間就是先求助「ChatGPT」，它能及時的解決大部分難題；但唯獨內容含有腥羶色、血腥等限制級內容不被接受。OpenAI的應用執行長菲吉西莫（Fidji Simo）周四（11日）首度宣布，ChatGPT的成人模式預計將於2026年第一季正式上線。

據美國科技新聞「The Verge」報導，為對應Google推出的Gemini 3 Pro，OpenAI也宣布，即將強勢推出全新GPT-5.2模型；且OpenAI在最新的GPT-5.2技術簡報中，首度明確宣布ChatGPT成人模式（Adult Mode）預計在明年第一季正式推出。

菲吉西莫提到，在「成人模式」正式推出之前，首要任務是完善年齡預測，需確認是否能精準辨識18歲以下使用者。她指出，OpenAI此一模型已在部分國家進行測試。菲吉西莫強調，「保護未成年使用者的安全，是推出成人內容前最重要的前置作業。」這環節必須足夠精準，成人模式才會正式上線。



