OpenAI 今天替 ChatGPT 加了一個超實用的新能力，就是「購物研究」體驗，只要把需求講一講，ChatGPT 就會自己去查資料、比商品、整理規格，從預算到評價全部一次包好，對最近要趕年底購物旺季的人來說，終於不用自己查到眼花啦！

ChatGPT 推出新功能「購物研究」！一次整理價錢規格、什麼族群最受惠？

幫忙比價

購物研究的概念就是，現在只要負責說自己想買什麼、預算在哪、喜歡什麼外觀、要用在什麼場景，剩下的比價查資料全部交給它，就會讀取公開資訊，再把價錢、規格、評價甚至圖片整理起來，最後給出一份「買家指南」的小報告，裡面有清楚的候選商品、差異、優缺點與最新價格，就不用一直在網頁之間跳來跳去！

互動感更強

這次的介面是走「互動」方式，ChatGPT 會先詢問需求，再開始做背景查找，過程中可以跟它說「這個不喜歡」或「多看一些類似的」，整個方向就會即時調整，感覺比以前單純丟搜尋結果還要貼心，這個功能特別適合像電子產品、廚房家電、美妝、戶外用品類型的產品，平常要比較真的很花時間，現在丟給 AI 整理真的輕鬆很多～

安全性升級

這項功能是由經過強化學習的 GPT-5 mini 特製版本在運作，有受過大量的商品比對訓練，所以資訊整合的準確度比以前高，不過網路價格更新有時候會很快，最後還是以賣場頁面為主會比較準！且內容都是取自公開來源，對話不會丟給零售商，也會排除品質不佳的網站

之後還會更方便

目前購物研究已經開始陸續推給所有用戶，而且因應年底購物潮，官方說各方案都能「近乎無上限」使用，未來還會加入更直覺的比較工具，甚至能用 Instant Checkout 直接完成購買，雖然現在還在逐步推出，但如果你本來就會用 ChatGPT 查產品資訊，這次的更新應該會讓整個流程舒服蠻多的

小結

這次的購物研究功能，把原本冗長的比價流程拉順、拉乾淨，說需求就幫忙整理！如果平常很常替家人朋友找產品、或自己是規格控，這個新功能真的會省下不少時間，也感覺 ChatGPT 慢慢從聊天夥伴往生活協助的方向靠近！之後等它加入更完整的比較工具，應該會更好用><

