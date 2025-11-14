ChatGPT 新增「群組聊天」功能！台灣列入首波四大測試地區

OpenAI 悄悄地在部分市場啟動一項全新的試驗功能 ChatGPT 群組聊天（Group Chat）。這是 ChatGPT 首次正式支援多人聊天功能，而台灣也罕見地與日本、韓國、紐西蘭一同成為全球首波四大測試地區。

ChatGPT 能「加入群組」了，不需每則訊息都叫它回應

過去大家使用聊天機器人，多半是一對一互動；但如今 OpenAI 推出的群組聊天功能，讓 ChatGPT 能以「群組成員」身份加入討論。

官方說明這項功能運作需要搭配全新的 GPT-5.1 模型，最大的特色包括：

它會自行判斷什麼時候該回應、什麼時候只需要、安靜旁聽

當 ChatGPT 回覆時，才會計算 ChatGPT 使用額度

使用者如果想強制 ChatGPT 回覆聊天內容，只要在訊息中標註 「ChatGPT」

ChatGPT 也能針對訊息回覆表情符號

可以引用群組成員的大頭貼，生成個人化的趣味圖片

這種互動方式更接近真實聊天場景，同時也不會每行文字都「喚醒」AI 聊天機器人。OpenAI 表示會根據測試地區的使用者意見，持續調整互動邏輯。

實際畫面曝光，iPhone 群組介面搶先看

根據 OpenAI 官方公布的圖片，在 iPhone 上的群組聊天功能會顯示所有成員的頭像，而 ChatGPT 就像一般朋友一樣與使用者們進行對話，而且只會在需要時插話，或是被點名才會回應。

台灣列入首波試驗地區

目前這項功能只有在台灣、日本、南韓、紐西蘭 四個市場進行測試，至於什麼時候會全面開放？這部分 OpenAI 公司並沒有進一步說明。

但考量 GPT-5.1 是新一代旗艦模型、且群組聊天可以應用在共同企劃、腦力激盪、小組討論上，使用情境可以說是相當廣泛，如果測試成果良好，預期 OpenAI 會考慮在更多國家陸續推出。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：9to5mac、OpenAI

