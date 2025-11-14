ChatGPT 新增「群組聊天」功能！台灣列入首波四大測試地區
OpenAI 悄悄地在部分市場啟動一項全新的試驗功能 ChatGPT 群組聊天（Group Chat）。這是 ChatGPT 首次正式支援多人聊天功能，而台灣也罕見地與日本、韓國、紐西蘭一同成為全球首波四大測試地區。
ChatGPT 能「加入群組」了，不需每則訊息都叫它回應
過去大家使用聊天機器人，多半是一對一互動；但如今 OpenAI 推出的群組聊天功能，讓 ChatGPT 能以「群組成員」身份加入討論。
官方說明這項功能運作需要搭配全新的 GPT-5.1 模型，最大的特色包括：
它會自行判斷什麼時候該回應、什麼時候只需要、安靜旁聽
當 ChatGPT 回覆時，才會計算 ChatGPT 使用額度
使用者如果想強制 ChatGPT 回覆聊天內容，只要在訊息中標註 「ChatGPT」
ChatGPT 也能針對訊息回覆表情符號
可以引用群組成員的大頭貼，生成個人化的趣味圖片
這種互動方式更接近真實聊天場景，同時也不會每行文字都「喚醒」AI 聊天機器人。OpenAI 表示會根據測試地區的使用者意見，持續調整互動邏輯。
實際畫面曝光，iPhone 群組介面搶先看
根據 OpenAI 官方公布的圖片，在 iPhone 上的群組聊天功能會顯示所有成員的頭像，而 ChatGPT 就像一般朋友一樣與使用者們進行對話，而且只會在需要時插話，或是被點名才會回應。
台灣列入首波試驗地區
目前這項功能只有在台灣、日本、南韓、紐西蘭 四個市場進行測試，至於什麼時候會全面開放？這部分 OpenAI 公司並沒有進一步說明。
但考量 GPT-5.1 是新一代旗艦模型、且群組聊天可以應用在共同企劃、腦力激盪、小組討論上，使用情境可以說是相當廣泛，如果測試成果良好，預期 OpenAI 會考慮在更多國家陸續推出。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：9to5mac、OpenAI
▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥
DJI 首款 360° FPV 空拍機「Avata 360」規格、售價、照片曝光！
iPhone Air 傳將全面停產，並暫緩 Air 2 開發，折疊iPhone會不會也相同原因賣不好？
iPhone 警報再升級！加入「加強型安全警報」/ 海鷗颱風死裡逃生，iPhone 被洪水埋 3 天仍能開機！
蘋果跳過 M4 Ultra 晶片！外媒：M5 Ultra 晶片將於 2026 年登場，兩種產品同步升級
iPhone 18 前鏡頭有望升級？就連摺疊 iPhone 都可能採用螢幕下鏡頭！？
其他人也在看
有線耳機成最潮配件！為什麼年輕人都在戴「老派」耳機？背後原因解密
在無線藍牙耳機稱霸市場多年後，「有線耳機」竟然華麗回歸！這股復古風潮在日本、歐美等地成為近年最受矚目的潮流趨勢之一，這個看似「退步」的選擇，背後究竟藏著什麼樣的魅力？Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 天前
全支付盜刷事件炸鍋 金管會限7日內說明
全支付遭到詐騙集團盜用，金管會要求在11/17前提報完整說明(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
普發一萬到手換！iPhone 17 Pro狂降千元、三星旗艦省1.7萬元
普發一萬元現金陸續入帳，傑昇通信祭出「普發一萬到手換」優惠活動，自11月13日起限時四天，全店手機、平板、耳機全面降價；最熱門的iPhone 17 Pro系列直降2千、三星摺疊旗艦最高現省1.7萬元、還有人氣中階機三星Galaxy A56下殺61折等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
iPhone Air太輕賣不好！傳下一代新機「改成史上最胖」
蘋果iPhone Air輕薄設計未受市場青睞，爆料指出明（2026）年登場的iPhone 18 Pro Max手機可能增重至243公克，成為史上最重的iPhone。外媒推測與電池容量、材質或散熱設計相關，iPhone 18系列變化引發果粉關注。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
入門機天花板？！realme 15T上市 挑戰萬元內最強規格
realme今（14）日宣布推出realme 15T，這是「數字系列T版本」首次在台亮相。 realme 15T延續系列在影像、輕薄長續航等核心升級基因，進一步將入門機體驗推升至新高度，以用戶需求為理念設計，搭載價位段唯一前後5000萬畫素AI相機及7000mAh最大電池容量。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
最強AI無痕機！AQUOS開賣sense10價格出爐 核心亮點一次看
台灣夏普今（13）日宣布，旗下最新中階智慧手機 AQUOS sense10 正式在台上市！這款新機延續日本SHARP「半步先行」的嚴謹設計精神，搭載高效能處理器、超低功耗Pro IGZO OLED螢幕與強勁續航力，並首度引進兩大創新AI功能：「Vocalist AI降噪魔法棒」和「AI智慧拍照去陰影技術」，為台灣消費者帶來質感、實用兼具的日系智慧生活體驗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
行動自然人憑證需求增加 使用次數逾1261萬次
（中央社記者賴于榛台北14日電）2025資訊月與台灣教育科技展登場，內政部也設置行動自然人憑證主題館。內政部長劉世芳今天表示，民眾對行動化服務需求日增，行動自然人憑證應用也快速成長，截至10月底，累計使用次數已超過1261萬次。中央社 ・ 10 小時前
科技熱議》最冷的銷售成績，卻帶來最熱的人潮！蘋果iPhone Air究竟是毒藥或補藥
iPhone Air 被稱為蘋果迄今最薄的智慧型手機，但根據調查顯示，在 iPhone 17系 列剛開售的前幾週，只有 10% 的買家選擇了 iPhone Air。一些用戶在網上抱怨 Air 的相機功能配置較低、音質不佳、電池續航能力不足以及價格偏高，但卻有人認為 iPhone Air 正為蘋果實體店帶來人潮。到底哪種說法比較接近事實？快看…點擊此處，VVI......風傳媒 ・ 7 小時前
把握好天氣！週末水氣減 全台氣溫回升｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播洪簡廷卉Tuhi。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 12 小時前
新北 公司遭駭 男向前妻求償敗訴
曾入圍金馬獎、金鐘獎的知名動畫公司「砌禾數位動畫」遭駭客以「LockBit」勒索，導致損失近千萬，負責人王俊雄怪罪當時在公司擔任副總經理的陳姓前妻沒買防毒軟體、防火牆，提告求償994萬餘元，被新北地方法院以沒有相當因果關係駁回。中時新聞網 ・ 17 小時前
中國駭客劫持美國AI！Anthropic揭全球首宗「AI主導網攻」
[Newtalk新聞] 美國人工智慧公司 Anthropic 日前公開指出，受到中國駭客團隊利用其 AI 系統 Claude 的「智能體」功能，發動大規模、自動化的網絡間諜行動。該公司強調，這是全球首例由外國政府利用 AI 主導的網絡攻擊事件，目標涵蓋科技企業、金融機構、化工製造商以及多個政府單位，其中至少四起攻擊成功入侵。 Anthropic 14 日於 X 上發布文章表示，他們成功瓦解一場高度精密的 AI 主導間諜活動，且該行動由中國政府所支持的駭客團隊所執行。指出攻擊者透過一系列誘騙技術，使 Claude 誤以為正在協助一家合法的網路安全公司執行防禦任務，藉此繞過系統原本的安全防護。 駭客將惡意指令拆解為看似正常的小型任務，讓 Claude 在未察覺異常的情況下執行多步驟操作，包括掃描目標系統、檢查資料庫、撰寫漏洞利用程式以及蒐集登入憑證等。整體行動中，Claude 自主完成了約八至九成的任務，使攻擊的規模和速度遠超過人力駭客的能力範圍。 Anthropic 表示，這類攻擊已顯示出 AI 對網路威脅的效果。AI 能在極短時間內發出大量請求，讓過去需要數天或數週的人力滲透作業如今能新頭殼 ・ 4 小時前
「真無線藍牙耳機」怎麼選？4大趨勢一次搞懂 輕鬆找到你的命定耳機
真無線藍牙耳機(TWS)已經從高端配件演變成日常必需品，一副好耳機能為生活品質帶來顯著提升，面對琳瑯滿目的選擇，到底該如何下手？本文將帶你深入了解TWS耳機的選購重點，讓你找到適合自己的耳機！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 天前
DJI 首款 360° FPV 空拍機「Avata 360」曝光！規格、售價、照片， 有望於 2025 年底發表
360 度空拍機競爭又有新對手要出現了！根據外媒與知名爆料者 Igor Bogdanov（@Quadro_News）最新消息，DJI 正在開發一款全新 FPV三嘻行動哇 ・ 23 小時前
鳳凰飛走了雨卻沒停？！ 北海岸續發豪雨特報｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
AI詐騙來勢洶洶！ 西螺鎮公所強化資安防護宣導 打造零外洩安全公務環境
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】西螺鎮公所今(13)日舉辦「114年度資安觀念及防護宣導課程」，邀集全體同仁參互傳媒 ・ 1 天前
谷歌起訴中國駭客平台！揭開全球「釣魚即服務」帝國黑幕
據《The Hacker News》報導，這起案件揭示了1個龐大且成熟的跨國網路犯罪生態系統，以及1個將網路詐騙工業化、制度化的「黑色服務產業」。透過販售「釣魚套件」（phishing kits）與網路基礎設施，「Lighthouse」協助詐騙者進行大規模釣魚簡訊攻擊（SMS phishing），偽裝成各...CTWANT ・ 1 天前
ＷSJ：中國駭客利用美國AI模型自動化入侵 幾乎「一鍵執行攻擊」
《華爾街日報》報導，中國政府支持的駭客9月利用美國Anthropic公司的Claude人工智慧（AI）模型，自動化入侵多家大型企業與外國政府，幾乎到了「一鍵執行攻擊」的地步。Anthropic公司週四（11/13）表示，該公司資安系統成功攔阻大部分攻擊，但仍有四起攻擊讓駭客得逞。太報 ・ 13 小時前
vivo 聯手聯發科技打造 X300 系列影像系統 如何從晶片源頭共創影像新標準？
在手機拍照已幾乎成為每個人日常習慣的時代，怎樣的影像才算「好看」？又或者，更該問的是：「怎麼樣的畫面才能真實記錄當下？」 成立至今已 30 年的 vivo，雖然現在是以智慧型手機點子生活 ・ 1 天前
DJI Osmo Action 6 登場：運動相機也玩方形感光器和可變光圈
今時今日運動相機還能如何進化？DJI 的答案是向手機廠取經，於是在新鮮出爐的 Osmo Action 6 上，我們看到了 1/1.1 吋方形感光器和 f/2.0-f/4.0 可變光圈鏡頭。Yahoo Tech ・ 22 小時前
處理器、主鏡頭全不同！爆料指出：國際版 OPPO Reno15 與國行版規格完全不同
文章來源：Qooah.com 消息源 @科技媒體SmartPrix 表示，國際版 OPPO Reno 15 手機的核心規格參數與中國版不同，國際版 OPPO Reno 15 配備了高通 Snapdragon 7 Gen 4處理器，而中國版使用的處理器則是聯發科天璣 8450。 據消息源 @數碼閒聊站 之前曝光的消息，中國版的 Reno 15 Pro 機身尺寸為 161.26×76.46×7.65mm，重量205g，後置配備了2 億像素大底主鏡頭、5000 萬像素超廣角鏡頭和5000萬像素潛望長焦鏡頭，搭載 6500mAh大容量電池，支授 80W 有線充電+50W無線充電。 而根據最新曝光，國際版 OPPO Reno 15的前置鏡頭為 5000萬像素，後置會配備5000萬像素主鏡、800萬像素超廣角鏡頭和 5000萬像素長焦鏡頭，支援 3.5倍光學變焦，電池也是 6500mAh，支援 80W SuperVOOC 有線快充。除上述外，國際版 OPPO Reno 15 還搭載了 6.59吋的 1.5K OLED 顯示屏幕，支援 120Hz 高刷，內置Android 16 的 ColorOSQooah ・ 18 小時前