ChatGPT 新翻譯功能上線！超過 50 種語言選擇

最近如果打開 ChatGPT 的網頁版，可能會注意到多了一個叫「翻譯」的新頁面，不用訂閱或付費，直接就能使用，而且未來不只翻文字，連圖片、語音、文件都能一起處理，雖然這次 OpenAI 沒有特別宣傳，但新增了很多功能，一起來看看吧！

（圖片來源：Unsplash）

操作介面熟悉

打開頁面後，整體設計跟大家熟悉的翻譯工具很像，左右對照、一看就懂，不需要花時間研究功能在哪裡，差別在於翻完之後還可以繼續問問題，比如請它改成更口語的說法，或是調整成正式一點的語氣、解釋句子的用法，比起單純給出一行翻譯結果，多了一種聊天的互動感

翻譯變成日常功能

這波更新把翻譯變成 ChatGPT 的基本技能之一，能直接幫忙處理日常語言需求，相較於專注在企業工具，OpenAI 這次的方向比較貼近一般用戶，至於用的是哪一套模型，有沒有特別為翻譯優化，目前官方還沒多說，但實際用起來理解語意和句子流暢度都算自然！

圖片、文字、語音之後也都能翻

未來支援的輸入方式，除了打字之外，圖片、語音、檔案也都能用，系統會自動辨識語言，也能自己指定要翻成哪一種語言，翻譯的方式也不是逐字對翻，而是把語意解釋清楚，如果想要學術感、商務感，或是比較生活化的表達也沒問題，但現在還沒有開放喔！

（圖片來源：Unsplash）

不是只換語言

ChatGPT 翻譯目前支援超過 50 種語言，常見的英語、日語、西班牙語、阿拉伯語都有，而且比較重視語氣和情境，而不只是把字換成另一種語言，像是慣用語、文化用法，翻出來的結果會比較接近實際使用情境，如果看不懂為什麼這樣寫，也可以直接請它解釋，對學語言的人來說是滿友善的設計！

小結

ChatGPT 把翻譯這件事，融入到日常使用流程裡，多了互動、解釋和調整語氣的彈性，不過目前這個翻譯功能只有在網頁版開放，手機 App 還沒有，如果習慣用手機操作，可能還要再等等後續更新！如果平常習慣用 ChatGPT 查資料、寫東西，這個新頁面用起來很簡單，不需要額外下載工具，可以試試看喔 ><

