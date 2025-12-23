如果最近有覺得 ChatGPT 好像冷靜了一點，或是突然多了一些新玩法，那不是錯覺！OpenAI 近期丟出了兩個新功能，一個是讓大家決定 AI 該多熱情的「冷淡模式」，另一個則是幫忙整理年度回顧的「Your Year with ChatGPT」，一個往內調整對話感受，一個往後回顧使用軌跡，看起來是滿貼近大家日常使用心情的兩個新功能，一起來看看吧><

ChatGPT 新變化！「冷淡模式」調整對話語氣，「Your Year with ChatGPT」幫你回顧今年！

（圖片來源：Unsplash）

ChatGPT 終於可以「少講一點話」

應該不少獺友們在使用 ChatGPT 時，會感覺到 GPT 滿滿情緒價值、emoji 滿天飛的回覆風格，明明只是想查資料，卻有種聊天的尷尬感，已有不少人選擇跑去用 Gemini 或其他工具，想得到比較理性冷靜的回覆

廣告 廣告

ChatGPT 新變化！「冷淡模式」調整對話語氣，「Your Year with ChatGPT」幫你回顧今年！

ChatGPT 新變化！「冷淡模式」調整對話語氣，「Your Year with ChatGPT」幫你回顧今年！

現在 OpenAI 終於可以選擇了！在 Personalization 個人化設定裡，可以決定 AI 要不要那麼熱情，不管是語氣溫度、興奮程度，還是 emoji 出現頻率，都能調成 More、Less 或維持預設，比起只選 Professional 或 Quirky 這種大方向，現在更像是在幫 AI 微調性格細節

ChatGPT 新變化！「冷淡模式」調整對話語氣，「Your Year with ChatGPT」幫你回顧今年！

為什麼「冷淡一點」比較健康

這次調整也不只是體驗問題，有些學者其實早就提醒，聊天機器人如果過度稱讚、無條件附和，讓人產生依賴感甚至成癮，長期下來對心理狀態並不一定是好事，在這個角度看，交給使用者調整，讓 AI 可以冷靜專注一些，反而是一種比較健康的使用方式，也比較像工具

ChatGPT 新變化！「冷淡模式」調整對話語氣，「Your Year with ChatGPT」幫你回顧今年！

（圖片來源：Unsplash）

ChatGPT 也開始幫忙年度回顧

另一個更新則走完全不同的路線，就是 OpenAI 推出了「Your Year with ChatGPT」，像是 ChatGPT 版的年度回顧，會用視覺化卡片整理這一年跟 AI 的互動軌跡，看看都拿它來做什麼，使用習慣長什麼樣子，目前這個功能已經在美國、英國、加拿大等地區陸續開放，前提是你有開啟記憶功能跟聊天紀錄參考，並且更新到最新版本，不過現在還是分批推送，沒看到也算正常

ChatGPT 新變化！「冷淡模式」調整對話語氣，「Your Year with ChatGPT」幫你回顧今年！

ChatGPT 新變化！「冷淡模式」調整對話語氣，「Your Year with ChatGPT」幫你回顧今年！

小結

把這兩個功能放在一起看，一個是即時調整對話溫度，一個是回頭整理使用歷程，但都在回應同一件事，就是每個人使用 AI 的方式真的不一樣，與其讓大家接受同一種性格、同一套體驗，不如讓 ChatGPT 慢慢變成「適合自己」的樣子，安靜或熱情都可以，陪伴大家回顧一年，或只在需要時出現，不知道各位獺友們比較喜歡哪種 GPT 呢

🌟 電獺少女也有 TikTok 了！ 各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在 電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

ChatGPT 新功能來啦！分支對話讓聊天不怕亂

ChatGPT 推出新功能「購物研究」！一次整理價錢規格、什麼族群最受惠？

ChatGPT 語音聊天主介面來啦！解放雙手超方便

【教學】ChatGPT「群組聊天」怎麼開？台灣第一波開放 免費版也能用

OpenAI 推出 ChatGPT Atlas，AI 瀏覽器時代來了嗎？使用體驗解答！