免費版不夠用？Plus 又太貴的痛我懂

是不是覺得每個月要花 20 美金訂閱 ChatGPT Plus 有點心痛，但用免費版又常常一下額度就沒了，靈感正要噴發卻被強制冷靜，真的很心累？

半價新方案登場，ChatGPT Go 正式上線

ChatGPT Go 方案在台開賣！半價 290 元就能擁有 10 倍額度？但得準備好看廣告

今天小編就要來介紹大家的救星：OpenAI 這次推出的全新「ChatGPT Go」訂閱方案！這方案已經正式在台灣上線了，每個月只要台幣 290 元就能入手，價格直接砍半！

那 ChatGPT Go 到底升級了什麼？簡單說就是「10 倍的幸福」！

額度全面放寬，訊息、檔案與圖片生成一次升級

它把訊息發送次數、檔案上傳量，還有圖片生成額度，通通一次拉到免費版的 10 倍，不管是日常工作、寫文案，還是查資料、丟檔案給 AI 幫忙分析，都順很多

GPT-5.2 Instant 加持，聊天更聰明

更重要的是，它使用的是 GPT-5.2 Instant 模型，回應速度變得更快，對上下文的理解也更到位！聊天時會明顯感覺到它更記得你在聊什麼、你偏好什麼，用起來更聰明也更貼心，甚至更容易暈船了（喂～）

CP 值定位明確，卡在免費與 Plus 之間

對於工作量適中、想有效率但又不想直上高價方案的人來說，ChatGPT Go 的 CP 值會是你的最佳選擇！

降價的背後 廣告機制即將導入

天下沒有白吃的午餐，OpenAI 帶來降價好消息的同時，也投下了一顆震撼彈，那就是未來計畫要在 ChatGPT 裡面「塞廣告」了（T_T）

廣告怎麼出現？目前官方說法一次看

目前官方已確認，將會先在美國針對免費用戶以及 ChatGPT Go 用戶進行廣告測試，預計廣告會以 AI 回覆最下方的形式出現，並清楚標示為「贊助內容」，讓你可以一眼分辨哪些是 AI 的自然回覆，哪些是商業推廣，不過實際呈現方式與細節仍有待官方後續公布

隱私會受影響嗎？高階會員仍無廣告

至於隱私和使用體驗的部分，大家也可以稍微放心，OpenAI 強調，如果你是升級到 Plus 或 Pro 等更高階付費會員，依然能享受純淨、無廣告的使用體驗

小結｜ChatGPT Go 適合誰？

如果你是偶爾寫稿、生成圖片、工作量中等的使用者，ChatGPT Go 會非常適合你

但如果你每天大量使用進階功能，或是對廣告零容忍，還是會比較建議直上 Plus

如果你也對這項「半價訂閱」的新方案心動，趁現在台灣還沒有正式出現廣告之前，不妨親自體驗看看！

還想知道更多關於 ChatGPT Go 的實測心得嗎？歡迎留言告訴我，電獺少女小編隨時幫大家更新資訊！

