明天就是耶誕節了，不只人類要過節，連 ChatGPT 也非常有儀式感的推出節慶彩蛋！是不是聽起來很有趣呀～想知道聖誕彩蛋帶來哪些驚喜以及怎麼獲得嗎， Spac1 已經幫大家整理好詳細資訊了～趕快看下去吧！

ChatGPT 耶誕限定彩蛋體驗！儀式感滿滿的 AI

耶誕 AI 大彩蛋

這次的耶誕彩蛋是 ChatGPT 結合 Sora AI 影片生成技術的節慶互動功能，使用者只要在對話中輸入與耶誕節相關的表情符號，系統就會自動啟動影片生成流程，生成的影片並非單純套用固定模板，而是會結合使用者上傳的照片內容，保留人物等細節，並加入濃厚的耶誕節視覺風格與祝福語，整體呈現相當個人化！

廣告 廣告

ChatGPT 耶誕限定彩蛋體驗！儀式感滿滿的 AI

操作方式一次看

Spac1 也實際來玩玩看！先開一個新對話輸入 🎁，其他像是 🎄、🎅 或者與耶誕節相關的表情符號都可以，輸入後系統就會跳出互動回覆，接著可以選要上傳照片或直接使用相機來拍！

ChatGPT 耶誕限定彩蛋體驗！儀式感滿滿的 AI

完成後 ChatGPT 會透過 Sora AI 開始生成影片，整體等待時間約 5 分鐘左右，生成完後影片可直接在對話框播放觀看！Spac1 生成出來是一段有關收到聖誕老公公禮物的影片～至於收到什麼禮物似乎是會根據用戶之前的對話內容而不同耶！像 Spac1 收到的有點像是面板還是相機感光元件的東西哈哈哈超級可愛耶！好喜歡喔><

ChatGPT 耶誕限定彩蛋體驗！儀式感滿滿的 AI

ChatGPT 耶誕限定彩蛋體驗！儀式感滿滿的 AI

使用限制與條件

這項功能目前開放給所有用戶，也就是免費用戶同樣能有參與感！但還是有一些限制～像是在 ChatGPT 只有上傳一次照片的機會，等於是只能獲得一段影片，如果要玩更多就要透過 Sora App 來達成～其次，影片品質與上傳照片的清晰度與主體辨識度高度相關，若照片光線不足或主體不明顯，生成效果可能會打折！不過，這屬於節慶期間的限時彩蛋，目前官方還沒有宣布期限是到什麼時候，未來是否轉為常駐功能也仍不確定～想玩的獺友快把握機會試試看！

ChatGPT 耶誕限定彩蛋體驗！儀式感滿滿的 AI

小結

從輸入表情符號到生成專屬影片，ChatGPT 這次的耶誕彩蛋不只是好玩，也讓更多人首次體驗到 Sora AI 的影片生成能力，過去的我們應該也沒想到 2025 年的聖誕禮物有一份竟然是 AI 給的驚喜！這大概就是 AI 融入生活的模樣吧～

🌟 電獺少女也有 TikTok 了！ 各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在 電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

ChatGPT 新變化！「冷淡模式」調整對話語氣，「Your Year with ChatGPT」幫你回顧今年！

OpenAI 推出 ChatGPT Atlas，AI 瀏覽器時代來了嗎？使用體驗解答！

Instagram 推出萬聖節限定彩蛋 加入驚悚字體和南瓜裁切框

【教學】ChatGPT「群組聊天」怎麼開？台灣第一波開放 免費版也能用

ChatGPT 推出新功能「購物研究」！一次整理價錢規格、什麼族群最受惠？