ChatGPT 衝個人化購物

OpenAI推出免費的AI購物研究工具，主打能在年底購物旺季期間，為ChatGPT的使用者生成個人化的購物指南。

聊天機器人ChatGPT雖已能回答與購物相關問題，但OpenAI 24日在部落格貼文表示，已訓練GPT-5 mini模型的一個版本 ，會主動提出釐清需求的問題，並從OpenAI認為品質較高網站上發表的購物評論中取得答案。

這項新工具與ChatGPT過往的文字互動方式不同。人們可在聊天介面點選專門的「購物研究」按鈕，並以指令描述需求。研究工具不會立即產生文字回覆，而會以問答形式提出更多問題，考量可能的因素，例如預算、顏色偏好和物品大小等。

OpenAI表示，新的購物工具在電子產品、美妝、家居、園藝、廚房、家電與戶外用品等細節密集類別中特別「表現優異」。

隨著聊天機器人市場競爭加劇，OpenAI一直在擴大ChatGPT的應用，例如過去幾周相繼推出了ChatGPT群組聊天室、美國中小學教師可使用的免費版本聊天機器人，以及內建ChatGPT的網頁瀏覽器。

在購物領域的競爭更是激烈。OpenAI與Perplexity AI等同業正爭相讓自家的AI工具成為消費者購物流程中的一環，為新的收入來源打開大門。然而，OpenAI並不立即試圖從購物研究工具中獲利，該公司表示在1月前，所有免費與付費用戶都可享有「幾乎無限制使用」。

