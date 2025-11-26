ChatGPT 語音功能已可在聊天介面直接使用

OpenAI 今日對 ChatGPT 的語音功能進行了更新，現在用家直接透過聊天介面就能與 AI 語音交流，無須像過去那樣打開單獨的語音模式。在互動的過程中，機器人的回應會以文本形式同步顯示，而且它也能直接提供圖片、地圖等視覺資訊。和過去相比，整合了語音的聊天能滿足更多輸入習慣不同的人群，同時也更符合 AI 多模態的發展方向。

在新的手機版和網頁版 ChatGPT 中，已經能看到相應變化。如果想體驗，點擊聊天文字輸入欄旁邊的波形圖示就能開始語音對話。對於習慣原本設計的使用者，也可以去「語音模式」設定內重新開啟「獨立模式」，這樣就能切換回原來的樣子了。

