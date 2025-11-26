OpenAI 今天宣布一個超級方便的大更新！ChatGPT 的語音模式正式加入主聊天介面～以後跟 AI 對話不必切換按鈕、不用另外開模式，只要一按語音鍵，就能直接聊天，畫面還會同步跑出文字、圖像、地圖，體驗全面升級～



ChatGPT 語音聊天主介面來啦！解放雙手超方便



語音模式怎麼開始用？超簡單！

現在在手機版與網頁版的 ChatGPT 中，只要把 App 更新到最新版本（我的是自動更新），就能看到聊天輸入欄旁邊多一個波形按鈕，點一下就能立刻進入語音對話，講話的同時，螢幕會同步顯示 ChatGPT 的逐字回覆，但如果你不習慣這個模式，那在設定裡，重新啟用「個別模式」，就可以直接切換成舊版本啦～



語音能做什麼？能聽、能說，還能分析！

語音整合最強的地方，就是不只能聽你說話，同時給予語音與文字回覆，視覺回饋也很即時，自動補上圖片或示意圖，例如我詢問香港迪士尼樂園地圖，它會自動幫我找，並列出來，詢問澳門有什麼蛋塔時，也給我圖片跟 Google 網址～更厲害的是能邊問路線，邊跳出地圖，但這個我的就還不能使用啦～不過我也發現當我使用語音模式時，還是可以邊拍照，它會自動幫我辨識圖片資訊，就像我就故意問手相～缺點是不知道為什麼，當我切換這個模式時，我的文字顯示會變成簡體中文，可能等一段時間就不會了吧～



(圖片來源：OpenAI）

誰最適合語音模式？忙碌雙手的救星！

語音模式只需要一鍵就能開啟，而且實測效果非常好，不像以前偵測到我安靜，就馬上結束，所以如果你正在開車、手上提滿東西、在廚房忙著切菜、或只是懶得打字，語音模式根本就是你的救星，我覺得對於我這種大路癡超方便，開車的時候，ChatGPT 就會幫我查資訊、找路線、陪你聊天，身為愛講話的我本人，真的超貼心的，尤其是我最近眼角膜破皮，這個模式可以讓我的眼睛好好休息，真的超貼心～

小結

這次更新讓語音不再是一個額外功能，而是完全融入聊天介面，能聽、能說、能看、能展示資訊，整個互動體驗比以前更直覺、更像真人對話！尤其是我每次聽到我的 ChatGPT 跟我講話，都被溫柔的男聲療癒到了（喂～）

