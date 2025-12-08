ChatGPT 負責人澄清暫無廣告測試，強調若引入必「採取謹慎做法」
之前有程式碼暗示 ChatGPT 會出現廣告。
前 xAI 員工 Benjamin De Kraker 分享的一張 ChatGPT 疑似廣告擷圖日前在網上引發了熱議，對此 OpenAI 相關負責人 Nick Turley 特意澄清，稱公司「目前沒有進行任何廣告測試」。按照他的說法，目前網路上被指廣告的擷圖「若不是假的，那就是實際上並非廣告」的內容。對 Kraker 所發圖片中出現的 Target 購物推薦，ChatGPT 資料主管 Daniel McAuley 的解釋是「應用程式整合」的結果。OpenAI 在 10 月為 ChatGPT 加入了這一特性，它會在適當情境下推薦第三方 app，但這並非收費投放。
I'm in ChatGPT (paid Plus subscription), asking about Windows BitLocker
and it's F-ing showing me ADS TO SHOP AT TARGET.
Yeah, screw this. Lose all your users. pic.twitter.com/2Z5AG8pnlJ
— Benjamin De Kraker (@BenjaminDEKR) December 3, 2025
值得一提的是，對於外界的猜測，OpenAI 也承認公司在體驗設計上的確「有失水準」。「我認為任何在體驗上像是廣告的東西都必須被謹慎處理。」首席研究官 Mark Chen 在 X 上如此說道，「我們在改進模型精準度的同時會暫時先關閉此類推薦功能，我們正在研究更好的控制選項，讓使用者可以根據需要調整或關閉這些功能。」
I agree that anything that feels like an ad needs to be handled with care, and we fell short.
We’ve turned off this kind of suggestion while we improve the model’s precision. We’re also looking at better controls so you can dial this down or off if you don’t find it helpful.
— Mark Chen (@markchen90) December 5, 2025
就在不久前，有開發者在最新的 Android 版 ChatGPT beta 中發現，程式碼內已出現「廣告功能」（ads feature）、「搜尋廣告」（search ad）、「集市內容」（bazaar content）等文字，強烈暗示該聊天機器人即將引入廣告。無論「Target 推薦」是 OpenAI 有意為之還是無心之過，人們對 ChatGPT 潛在的廣告估計都有更充分的心理預期了。
