ChatGPT 開 App Store！OpenAI 推「應用程式目錄」 AI 對話即變行動

OpenAI 宣布為 ChatGPT 推出全新「應用程式目錄」（app directory），讓使用者可直接在平台內連接第三方應用，例如 Spotify、Dropbox、Booking.com 及 Apple Music 等，進一步擴展 ChatGPT 的功能與用途。根據官方公告，新功能讓 ChatGPT 不再只是聊天機器人，用戶可一邊對話，一邊完成實際操作，包括訂購食材、將文件轉化為簡報，甚至搜尋租盤。應用程式分為「功能」、「生活」及「生產力」三大類別，用戶只要授權連接帳戶即可開始使用，例如在 Dropbox 內可直接整合文件摘要、撰寫簡報等。

加入 Apple Music 及 DoorDash

今次更新亦帶來新應用，包括 Apple Music 與 DoorDash。前者可協助使用者尋找音樂、建立播放列表及整理音樂庫；後者則能將食譜或菜單轉換成可即時下單的購物清單，將 AI 助手融入日常生活場景。

開發者可提交自家應用

OpenAI 同時開放應用程式提交流程，讓開發者可依官方指引上架自家應用。公司亦提供快速入門指南、程式範例及 UI 函式庫，方便開發者打造「原生聊天」體驗。

目前開發者可透過連結將使用者導流至自家網站或應用程式以實現變現，但 OpenAI 透露未來會研究內部收益機制。與此同時，所有應用必須提供清晰的私隱政策。

打造 AI 生態圈

這次更新是 CEO Sam Altman 推動 ChatGPT 走向「更具行動力」願景的其中一步。OpenAI 表示，希望 ChatGPT 中的應用能成為對話的自然延伸，幫助用戶從想法走向實踐，並建立一個蓬勃的開發者生態系統。

