ChatGPT、Gemini考學測 結果差很大！

▲大學學測結束學生步出考場。（圖／記者朱永強攝 ）

[NOWnews今日新聞] 三天學測考完，大考中心、補習班陸續公布科目解答，不少考生開始對答案檢查自己答題狀況。然而，根據《聯合新聞網》測試，把本次學測考題給ChatGPT、Gemini作答後，對照解答後Gemin幾乎都答對，而ChatGPT錯誤較多，甚至常無法給出解答。

《聯合新聞網》將學測各科考題上傳給AI作答，再比對得勝者文教解答。「數學A」ChatGPT僅3題答對，Gemini僅少數3題答錯。「自然」部分兩個都無法判讀回答；「英文」兩個AI都與補習班參考答案差不多。國文綜合測驗部分，ChatGPT有約10題回答與參考答案不同；Gemini約有6題不同。

另外，第三天考試的「數學B」及「社會」。「社會」ChatGPT一樣僅少數回答與參考答案相同，Gemini僅1題不同。「社會」ChatGPT同樣無法解答，Gemini則是有6題與參考答案不同。

