ChatGPT Go爆大量帳號被鎖！ 台網友「翻牆領印度優惠」遭停權：免費的別亂用

OpenAI近日在印度推出限時免費的「ChatGPT Go」訂閱方案，本意是讓當地用戶以零成本體驗 12 個月的服務。然而，台灣社群上近日出現大量教學，向網友分享如何透過VPN翻牆到印度領取免費資格，引發許多用戶跟進。然而，今（15）日各大社群平台湧現大量「災民」哀號，稱帳號遭官方無預警封鎖，引發熱議。

ChatGPT Go為OpenAI推出的低價訂閱方案，主打用更平實的費用享有 ChatGPT多項熱門功能。本月4日在印度開放限時免費方案，用戶可享有12個月的免費使用權，不少台灣網友以VPN連線至印度網域並領取成功，隨後在社群分享教學，引來更多人照做。

然而今日開始，陸續有網友在Threads等平台回報，帳號遭「整組封鎖」，不只是取消優惠，而是連登入都被阻擋。有網友無奈表示：「為了一個免費優惠，結果帳號直接飛了。」

據了解，OpenAI 已向受影響用戶發送 Email，說明優惠被錯誤套用到印度以外的地區交易，因此撤銷不符合資格的促銷折扣。信件中指出，訂閱將恢復成原始狀態，不會自動續訂。

部分用戶則表示，目前帳號已恢復，可以正常登入，但印度免費方案已被移除，也有網友感嘆表示：「免費優惠真的別亂用。」

