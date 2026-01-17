AI運算成本高昂，OpenAI終於也如先前傳聞準備向廣告模式靠攏，將在「未來幾週內」開始於美國地區測試ChatGPT的廣告功能，首波受影響的對象包括免費版 (Free tier) ，以及新推出的平價訂閱版「ChatGPT Go」的用戶。

ChatGPT確認將開始投放廣告，OpenAI同步推出月費8美元的「ChatGPT Go」平價方案

廣告將出現在對話下方，強調不影響回答公正性

根據OpenAI官方部落格說明，廣告內容將以「贊助產品或服務」的形式，出現在使用者與聊天機器人的對話內容下方。

為了消除使用者的疑慮，OpenAI強調：

廣告 廣告

• 清楚標示：廣告會被明確標記，並且與ChatGPT生成的有機回答 (Organic answer) 區隔。

• 不影響內容：贊助商無法干預ChatGPT回答內容，答案仍會以對使用者最有幫助為優先。

• 隱私保護：針對健康、心理狀態或當前政治等敏感議題，系統不會投放廣告；同時也不會對18歲以下的青少年用戶顯示廣告。

此外，OpenAI 表示不會將使用者數據直接出售或分享給廣告商，使用者也有權關閉「個人化廣告」功能，或刪除用於生成廣告的數據。有趣的是，使用者甚至可以針對廣告內容向ChatGPT提出「追問」，進行更具體的互動了解，這與傳統橫幅廣告有很大的不同。

ChatGPT確認將開始投放廣告，OpenAI同步推出月費8美元的「ChatGPT Go」平價方案

全新平價方案「ChatGPT Go」：便宜但有廣告

除了廣告政策，OpenAI也宣佈將先前在印度等市場測試的「ChatGPT Go」訂閱方案帶回美國。

這個方案主打低價入門，月費僅需8美元 (約合新台幣255元)，比標準版Plus方案的20美元便宜12美元。

• 優點：擁有比免費版高出10倍的訊息傳送限制、檔案上傳與影像生成額度，並且具備更長的記憶與上下文視窗 (Context window)。

• 缺點：此方案包含廣告。

換句話說，如果你想要完全「零廣告」的清爽體驗，目前唯一的選擇就是訂閱較高價的Plus或Pro方案。

分析觀點

這一步棋其實不令人意外，隨著AI模型訓練與推論 (Inference) 的成本居高不下，單純靠每個月20美元的訂閱費與API收入，明顯難以支撐OpenAI龐大的算力支出。引入廣告模式，就像當年的Google搜尋一樣，是將龐大免費用戶流量變現的最快路徑。

比較值得玩味的，則是「ChatGPT Go」的定位。這種「付費但仍有廣告」的模式，近年來在串流影音平台 (如Netflix、Disney+)相當流行，OpenAI顯然是想抓住那些覺得「免費版不夠用、但20美元又太貴」的中間客群。

更多Mashdigi.com報導：

眼鏡也有App Store？Mentra Live開源智慧眼鏡登場：能AI教你下棋、直播

華碩手機產品線恐成絕響，董事長施崇棠：不再增加新機種、研發資源轉向商用PC與實體AI

Elmo新家在YouTube！《芝麻街》上架超過100集經典內容，1969年首播集也能免費看