OpenAI執行長Sam Altman稍早透過其個人「X」平台帳號證實，ChatGPT已修復一項長期以來被用戶詬病的「壞習慣」。如果使用者現在於「自訂指令」 (custom instructions)中要求 ChatGPT 不要使用長破折號 (—，即 Em Dash )，將能減少透過AI生成內容容易被人識別的問題。

ChatGPT終於學會聽指令、不再濫用長破折號，讓AI生成內容更難識破

濫用破折號成 AI 寫作「最大破綻」

在此次更新之前，無論使用者如何在提示詞 (prompt) 中明確要求，ChatGPT似乎都會忽略指令，持續在其生成的文本中大量使用長破折號。而內容中是否經常出現濫用的長破折號，已經成為許多人用於判斷內容是否以AI生成的識別依據。

因此，一旦文章內經常性或氾濫地使用長破折號，即便不是所有使用破折號的內容都是由AI生成，但這種獨特的「文章寫作風格風」早已成為人們質疑是否以AI生成的猜測依據。

訓練資料或為主因，更新後更難辨識

目前尚不清楚為何生成式AI模型普遍傾向於大量使用長破折號，但外界推測由於大型語言模型是基於大量書籍與網路內容 (如科學論文、公開論壇貼文或新聞文章) 進行訓練，很可能是因為長破折號普遍頻繁出現在這模型的訓練材料內，而AI訓練過程也未將其標記為應避免使用符號所致。

不過，隨著OpenAI修正此問題，接下來顯然更難藉由識別是否採用大量長破折號，藉此判斷內容是否以AI生成，因此未來使用者可能需要更仔細審視網路 (甚至印刷品)上的內容。

