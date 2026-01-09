ChatGPT Health登場！支援連結電子病歷與Apple Health，「AI問診」時代來了？
重點一 ：OpenAI 推出 ChatGPT Health，可連結電子病歷與 Apple Health、MyFitnessPal 等健康資料。
重點二 ：健康分頁獨立運作，內容不會用於模型訓練；可檢視並刪除「健康記憶」，支援臨時聊天。
重點三 ：先開放小規模測試與候補名單，數週內於網頁與 iOS 推出；每日逾4,000萬人用 ChatGPT 查詢健康與保險。
OpenAI 推出全新健康分頁 ChatGPT Health，讓使用者把電子病歷與 Apple Health、MyFitnessPal等資料接到聊天中，以個人化脈絡解讀健康資訊與就醫準備。
這個分頁獨立於一般聊天室，內容不會被用來訓練模型，且提供「健康記憶」的檢視與刪除，以及臨時聊天選項。
OpenAI 表示，將先以小規模測試與候補名單推進，數週內在網頁和 iOS 開放。
申請候補名單請點我
據外媒《AXIOS》報導，目前已有每日逾4,000萬人用 ChatGPT處理醫療與保險問題。
產品定位：整合健康資料、強化理解
ChatGPT Health旨在把分散的健康數據拉進同一個對話裡，協助使用者看懂檢驗報告、整理就醫重點、規劃飲食與運動，或釐清保險流程。
官方強調，AI 不會取代醫療，而是補強資訊整理與解釋能力；OpenAI Applications 的 CEO Fidji Simo（菲姬・西莫）指出，模型擅長「綜整大量資料、以完整病史脈絡回答問題」，也能在醫師有限看診時間之外提供協助。
ChatGPT Health先由小規模用戶測試
健康分頁與一般聊天隔離運作，OpenAI 稱健康內容不會拿去訓練模型，且使用者可輕鬆檢視與刪除「健康記憶」，並選擇臨時聊天以降低留存風險。
不過官方也提醒，依司法程序（如傳票或法院命令），健康對話紀錄仍可能被調取；新聞機構曾在版權訴訟中取得大量 ChatGPT 聊天紀錄，顯示仍有外部風險需要留意。
產品將先由小規模用戶測試，開放候補名單，數週內擴至網頁與 iOS；OpenAI 亦稱後續將公布與醫療系統的更多合作與功能路線。
延伸閱讀：OpenAI也推官方證照了！免費線上課、4小時就能拿證書，課程內容、註冊步驟一次看
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
