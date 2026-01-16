ChatGPT Translate實測｜免費支援逾50種語言，比Google翻譯更好用嗎？誰是繁中王者？

重點一：OpenAI 推出全新 ChatGPT Translate 翻譯工具，支援逾 50 種語言並結合 AI 生成技術挑戰 Google 龍頭地位。

重點二：該工具主打「語氣客製化」，使用者可一鍵調整翻譯內容為商務正式、口語流暢或兒童易懂等特定風格。

重點三：目前功能仍有局限，尚不支援網頁與文件翻譯，且在語言數量與多模態應用上仍落後於 Google。

OpenAI 近期低調推出了一款名為 ChatGPT Translate 的全新獨立工具，此舉被視為直接向 Google 翻譯發起挑戰。儘管現有的 ChatGPT 本身已具備翻譯能力，但這款專屬工具的介面設計與 Google 相似，提供了自動語言偵測功能，並支援超過 50 種語言的雙向翻譯。

ChatGPT Translate的核心優勢在於整合了生成式 AI ，讓翻譯不只是字對字轉換，而是能深入理解語境。這標誌著 OpenAI 試圖將其技術延伸至更具實用性且用戶基數龐大的工具型產品市場。

AI提示詞功能，實現精準語氣調整

ChatGPT Translate 與傳統翻譯工具最大的差異，在於介面下方整合的「一鍵提示詞」功能。當使用者完成初步翻譯後，系統會提供多種客製化選項，讓使用者能針對特定場景重塑文本風格。

例如，使用者可以要求系統讓翻譯聽起來更加流暢自然、將語氣改為 Business-formal (商務正式)、簡化內容以便向兒童解釋，或是調整為學術專業口吻。

一旦點選這些選項，系統會自動導引至 ChatGPT 的主對話介面並帶入預設指令，讓 AI 根據上下文進行二次修飾。

功能缺口仍存！翻譯界Google仍是大哥

儘管 OpenAI 展現了強大的技術潛力，但就目前功能面而言，Google Translate 仍保有顯著的領先地位。目前的 ChatGPT Translate 仍存在不少缺口。例如，桌機版目前僅能處理純文字輸入，且暫不支援 Document (文件) 翻譯、網頁翻譯、手寫輸入或即時語音對話。

換言之，其實對於已經有在使用Gemini、Claude、ChatGPT的用戶來說，不一定有必要特別為了翻譯去把ChatGPT Translate打開。從這個角度而言，特別開設Google Translate頁面，顯然就是為了那些長期依賴Google翻譯頁面、且仍未頻繁使用GenAI的用戶。

相比之下，Google 多年來已在上述領域建立極高門檻，且支援的語言數量遠超 OpenAI。此外，Google 亦非原地踏步，近期更宣布透過 Gemini 推出最新翻譯模型「TranslateGemma」，支援55 種語言對的翻譯，涵蓋高資源語言（像英文、中文）和低資源語言。甚至還訓練了近 500 個額外語言對，為未來擴展打好基礎。

更重要的是，TranslateGemma的性能遠超同級別模型。12B 參數的 TranslateGemma 在翻譯品質上甚至優於 27B 的基準 Gemma 3 模型。簡單來說，用不到一半的參數量，就能達到更大模型的效果。簡單說，就是又小又強的翻譯神器。

對於 OpenAI 而言，若要真正撼動 Google 的壟斷地位，未來勢必需要進一步擴張多模態功能並增加語系支援量，才能在專業與便利性之間取得平衡。

實測：ChatGPT Translate好用嗎？

先說結論，如果你是對於翻譯文件（而不涉及改寫或轉譯）有頻繁需求的用戶，那ChatGPT Translate確實堪用。至少，它為翻譯這項任務設置了一個專門的入口。

專門入口的優勢在於，隨時可以把複製過的內文隨手貼到ChatGPT Translate首頁的框框之中，你就會獲得立即翻譯，對於字數不多的內容而言已十分夠用。

若對即時翻譯的內文不滿，可點選下方預設的Prompt，例如「讓文句更自然流暢」、「採用商務口吻」，之後ChatGPT Translate就會把頁面引導到一個未登入的ChatGPT頁面，並自動載入內文跟指令，用戶只要按送出就會得到譯文。

要特別注意的是，使用ChatGPT Translate時並未強迫用戶登入。因此，這個入口雖可免費體驗ChatGPT的翻譯成效（免費用戶也可在正常ChatGPT上使用就是了），但若沒登入，就會無法找到先前翻譯過的紀錄。因此若有固定需求，建議登入後再使用比較好。

經《數位時代》以「矽谷創業之父」保羅·格雷厄姆（Paul Graham）的文章測試翻譯品質，算是通順（以免費服務來說沒什麼好挑惕的），但若是跟Gemini、Google翻譯比較，就有一些值得關注的細節。以〈覺醒的起源〉文章為例，開頭的「prig」的翻譯方式各類翻譯差異不小：

ChatGPT Translate：「矯情」 Gemini：「Prig」（道學先生/自命清高者） Google翻譯：「Prig」

ChatGPT翻譯 圖/ChatGPT

需要說明的是，ChatGPT Translate未標註原文（Prig），Gemini的中譯捕捉了Prig的諷刺之意，而Google翻譯保留了原文。

Gemini翻譯 圖/Gemini

因此可以說，ChatGPT Translate的翻譯雖然幫助你看懂99%的原文，但在某些具有歷史文化含義的俚語上，Gemini的翻譯表現最理想，而Google翻譯則最忠於原文。

Google翻譯 圖/Gemini

結論：Gemini仍是繁中王者

OpenAI 推出 ChatGPT Translate 的核心目的並非單純的字對字翻譯，而是試圖透過「生成式 AI 的語境理解」與「一鍵式風格客製化」挑戰 Google 的市場地位。然而，目前該工具在功能完整度與語意精準度上，仍與產業龍頭有段差距。

此工具目前的策略是吸引長期依賴 Google 介面、但尚未頻繁使用生成式 AI 的用戶。它提供了一個「翻譯專用入口」，試圖將翻譯任務轉化為 AI 對話任務。

ChatGPT Translate 是處理短篇、需調整語氣之文案的利器，但在追求專業翻譯精準度與多功能應用上，Gemini（繁體中文表現佳）與 Google 翻譯仍是目前的市場首選。

資料來源：Android Authority

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

