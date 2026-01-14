Cheap反擊雷虎科技 律師：事情大條，以為上市公司法務和法顧吃素的？

記者李鴻典／台北報導

對於百萬YouTuber Cheap日前發布影片點評樂天集團與國票金控的經營爭議，卻扯上雷虎科技，雷虎科技發重訊宣布提告加重誹謗、違反證交法；Cheap在13日則宣布已委任曾任檢察官、法律事務所所長宋重和律師發布聲明，他稱「營運狀況本來就是可受公評的公共事務，不是發律師函就能叫人閉嘴」。執業律師李怡貞則說，大膽一點，直接自己去應訴不是很好？反正現在沒有強制律師代理，幹嘛去問前檢察官的律師？不就表示自己也會知道事情大條了。

Cheap日前發布影片點評樂天集團與國票金控的經營爭議，卻扯上雷虎科技。

雷虎科技發重訊指出，將對Cheap提出刑事加重誹謗，及違反證券交易法告訴，並附帶民事求償。

Cheap則表示，已正式委任前檢察官、重和國際法律事務所所長宋重和律師處理；他說明，影片裡提到的增資、併購、績效，全部都是公開財報、新聞報導與法院判決，營運狀況本來就是可受公評的公共事務，不是發律師函就能叫人閉嘴，「我會積極應訴，法院見」、「至於那些高潮的側翼，先記到我的小本本，之後處理」。

李怡貞律師對此表示，現在的風氣就是習慣毫無根據的亂嗆亂講話，很多人以為對公眾人物亂造謠亂嗆，只要牽扯公共利益，反正現在的實務見解大多會不起訴。

李怡貞律師說，其實Cheap真的不用大張旗鼓的委任曾擔任檢察官的律師。大膽一點，直接自己去應訴不是很好？（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞律師還說，如果真的是這樣，其實Cheap真的不用大張旗鼓的委任曾擔任檢察官的律師，還先發律師函帶風向。大膽一點，直接自己去應訴不是很好？反正現在沒有強制律師代理，幹嘛去問前檢察官的律師？「不就表示自己也會知道事情大條了」。

李怡貞律師直言，這種已經涉及到證券交易法影響股價的言論，就等著看，以為上市公司的法務和法顧是吃素的嗎？以為是公眾人物公眾事務可受公評就可以免責嗎？以為公司只會有一家法律顧問嗎？上市公司有必要為了一個網紅這樣子公開資訊並且嚴正提告嗎，想必是早就有十足的把握。

