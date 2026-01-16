Cheap反擊！影射雷虎科技遭提告，直球對決公開律師聲明「法院見」

知名YouTuber「Cheap」因頻道影片影射上市公司「雷虎科技」涉及利益輸送與金融操作，引爆法律戰火。雷虎科技昨（12）日火速發布重訊澄清並提告後，Cheap稍早也公開律師聲明函正面迎戰，直言「法院見」，雙方正式對簿公堂，事件全面升溫。

知名YouTuber「Cheap」近期發布一支探討樂天集團經營狀況的影片，質疑其經營模式涉及「先個人買、再叫公司接盤」，影射雷虎科技（8033）為特定股東的「套利工具」，雷虎科技12日傍晚緊急發布重大訊息，嚴正駁斥影片中關於公司淪為金融操作工具、涉及利益輸送等指控，並澄清公司身為上市公司，所有資金往來與股權變動均受監管機關嚴格監督，影片內容所述全屬惡意虛構。

針對雷虎科技的提告行動，Cheap今（13）日在社群平台貼出律師聲明函，並表示已正式委任前檢察官、重和國際法律事務所所長宋重和律師處理相關爭議。他強調，影片中提到的內容都是公開的財報、新聞報導及法院判決，且營運狀況本是可受公評的公共事務，相關評論屬合理評論範圍，並不是發律師函就能叫人閉嘴；自己不會選擇噤聲，將循法律途徑積極應訴，並以「法院見」回應各界。

宋重和是誰？

律師宋重和為司法官訓練所第41期結業，擁有警大犯罪防治所博士與法律所碩士雙學位。他曾任職於新竹科學園區警官，並擔任金門、新竹地檢署檢察官，長期深耕肅貪、智慧財產權等領域。過去更曾代理前警政署長陳家欽「八八會館」案，以及日前刑事局三線二星警政監林明佐涉貪案件等敏感案件，司法體系資歷完整。

宋重和在法律界與警界以專業且強硬風格著稱，之前他受前警政署長陳家欽委任，處理「八八會館」相關爭議案件；當時美麗島電子報董事長吳子嘉在網路節目爆料，指稱陳家欽曾出入該處，陳家欽隨即委由宋重和向地檢署提出刑事告訴，該案後來於偵查中撤回告訴，全案不起訴處分。

目前遭點名的雷虎科技發布重大訊息，否認遭影射的相關指控，強調公司經營、資金與股權運作皆受主管機關監管，並已完成蒐證，依法提出告訴。隨著Cheap公開律師聲明表態正面迎戰，這場上市公司和網紅間的法律攻防，後續發展備受各界矚目。

Cheap槓上雷虎科技。取自Cheap臉書

