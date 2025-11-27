Cheap嘲「人行道劃機車格」政績 藍議員回酸：網紅不一定紅

國民黨台南市議員蔡育輝。（翻攝蔡育輝臉書粉專）

國民黨台南市議員蔡育輝日前透過社群貼出增設停車格政績，百萬網紅Cheap則轉發嘲弄，他認為人行道就是給人走的而非停車用，還質疑蔡「是不是活在同一個宇宙」，對此，蔡育輝今（27日）正面回嗆：「網紅不要亂批評，不專業，網紅不一定紅」，並說明當初會爭取設置，是因當地民眾反映難停車、常收紅單，才依法增設。

蔡育輝24日透過社群宣布，爭取多屆多年的新營區中山路、中正路圓環停車位改善終於快完工，同時也發出他和政績多張合照，隔天Cheap則在粉專開酸，認為蔡育輝和停車格合照讓他懷疑「是不是活在同一個宇宙」，並指出問題點嘲弄「在人行道上畫了停車格，還一臉自豪的拍照留念，好像剛發明了輪子一樣」。

廣告 廣告

Cheap指出，光人行道3字已道盡用途，「是給人走的，不是用來停的」，直言一個屬於行人的空間變成路權悲劇縮影，他認為機車進出就會影響行人，文末不忘再酸：「不能說智商不在線，但至少是連線失敗的」。

蔡育輝今（27日）受訪先是說明爭取設置停車格，是因在地人常抱怨附近不好停車、常因違停挨罰，他才在質詢時爭取，這次規劃經交通局多次會勘討論，以不妨礙行人通行前提下依法增設機車格，直言自己不知道錯在哪裡，還要網紅別亂批評，並開酸：「網紅不一定紅」、「我也是議會的網紅」。

蔡育輝今公布另一個角度介紹爭取設置停車格背後考量。（翻攝蔡育輝臉書粉專）





更多《鏡新聞》報導

才上節目打賭不選！王世堅民調奪冠：我最推薦鄭麗君

網酸綠委商務艙、黃國昌站自由座 陳柏惟經驗談：可能忘記買票

成功嶺替代役剛報到「偷車開回家」下場曝 車主連長台北牽車