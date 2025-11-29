Cheap引邱吉爾名言嘆「看看烏克蘭」 蔡正元：選擇戰爭仍會面對更大屈辱

英國前首相邱吉爾曾說過，「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱，但屈辱過後，你仍得面對戰爭」。網紅Cheap就說，聽起來很熱血和有正義感，但看看烏克蘭的例子。前立委蔡正元則說，「戰爭與屈辱，面對戰爭，還是會面對更大的屈辱」。

前立委蔡正元。（資料照／中天新聞）

Cheap於28日在臉書發文提到，是不是變成「在戰爭與屈辱面前，你選擇了戰爭，但戰爭過後，你面對的是更大的屈辱」，這句話是邱吉爾在慕尼黑協議後說的，因為張伯倫腿軟，把捷克賣給了德國，但若把二戰的英國拿來跟台灣比，實在不倫不類。

Cheap表示，二戰的英國是世界最大的殖民帝國，二戰和德軍單挑是打成平手，艱苦撐過最艱難的1940年，台灣呢...比烏克蘭還慘，是缺乏戰略縱深的海島，再退就是太平洋沒加蓋了最後是因為美國參戰了，蘇聯也扛住了，如果沒有美蘇，英國單挑德國也很危險，邱吉爾差一點也吃了全餐：戰爭+屈辱！

網紅Cheap。（資料照／中天新聞）

Cheap直言，這台詞要帥，就要有把握贏，因為你不想受辱，所以你必須戰，但既然選了戰，就絕對不能輸，因為輸了，那種屈辱會更加強烈。尊嚴不是靠嘴巴喊出來的，是靠拳頭打下來的，沒有實力支撐的骨氣，在歷史洪流面前，通常確實只是砲灰。台灣呢？比烏克蘭還慘，是缺乏戰略縱深的海島，再退就是太平洋沒加蓋了！

事實上，蔡正元也在臉書分享Cheap的貼文，並且表達看法，「戰爭與屈辱，面對戰爭，還是會面對更大的屈辱」。

烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／AP）

對此，網友們也紛紛在底下留言表達看法，包括「問題是台灣能有什麼本錢大聲嗎？ 全民皆兵？幾兆又幾兆的軍購？」、「選擇戰爭輸了，一無所有、任人宰割的屈辱，贏了也是滿目瘡痍，但靠嘴砲贏？」、「台灣已經被民進黨掏空，還要讓民進黨推向戰爭？賴清德想當烏克蘭的澤倫斯基？」

