Cheap批金色三麥吃定台灣人 董事長道歉了：檢討定價策略

金色三麥集團董事長葉冠廷（5）日分享旗下蜂蜜啤酒上架日本伊勢丹百貨，因台日定價差距引發批評，今晚再發聲明道歉。（資料照／姚舜攝）

金色三麥集團董事長、執行長葉冠廷昨（5）日分享旗下蜂蜜啤酒上架日本伊勢丹百貨，因台日定價差距引發批評。網紅Cheap今日直言看到執行長拿匯差跟稅制當理由是在欺騙社會，「簡單說就是吃定你台灣人啦！」，董事長葉冠廷則在晚間再度發文道歉。

Cheap在臉書發文表示，金色三麥的蜂蜜啤酒，台灣賣125元，日本賣109.8元，執行長解釋說是因為出口不需繳納台灣酒稅，還有日幣貶值兩因素，讓他直呼「騙誰啊，感覺被智商羞辱了」。

Cheap指出，金色三麥啤酒出口不用繳台灣的菸酒稅，但要繳日本的酒稅。再看日幣雖然貶值，但跨海運費、倉儲、進口關稅、日本通路代理商、批發商、零售商抽成，「這些加一加還會比較便宜？」

「簡單說就是吃定你台灣人啦！」Cheap直言，金色三麥在台灣敢賣這個價，是因為你買單，所以他敢賣，反觀金色三麥在日本沒名氣，打不贏Asahi、Kirin才需要低價搶市，接著以「日本百貨有賣」回台灣打著「台灣之光」，然後賣更多的125元的啤酒。

金色三麥集團董事長葉冠廷今日下午在Threads再度發文回應，「近日因為跨市場價格被拿來比較，引發不少討論，也讓一些支持我們的朋友感到失望，對此我向大家致歉。」

葉冠廷表示，金色三麥在2021年進駐日本伊勢丹百貨，是希望讓更多國際消費者認識來自台灣的釀造品質，日本市場在不同通路與檔期，也會有各自的促銷與價格呈現方式。「我可以理解大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠，未來我們也會重新檢討各市場的定價策略。謝謝你們的提醒與指教，我們會持續把酒釀好，把該做的事做好。」

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

