Cheap批雷虎經營不善、影射地下金融操作挨告 486先生：恐賠到破產

知名YouTuber Cheap最近因為一支討論樂天集團的影片踢到鐵板，他在片中大肆批評無人機大廠雷虎科技，甚至毒舌調侃公司經營不善，更影射背後有不當的金融操作。這番言論氣得雷虎科技在12日發布重訊，怒斥Cheap散布謠言，嚴重毀損公司名譽，決定硬起來提告加重誹謗與違反證交法，並要求民事賠償，打算靠法律討回公道。網紅486先生對此搖頭嘆息，認為「Cheap這次真的惹下大麻煩，這下沒死也半條命！」他分析雷虎科技身為無人機國家隊，為了向政府與合作夥伴自清，絕對會火力全開告到底。

Cheap為何遭雷虎提告？

網紅Cheap近期拍片大聊樂天集團，卻在後半段突襲雷虎科技，狠酸雷虎科技虧損多年，還質疑背後有不當金融操作，公司是特定股東的套利工具。雷虎科技12日火速發重訊澄清，痛批這些是不實指控，會害慘股東權益，除了刑事加重誹謗，還祭出違反證交法這項重罪。486先生陳延昶在粉專直言，Cheap這次想脫身沒那麼簡單。除非他能清楚舉證自己的指控是有憑有據，且消息來源禁得起檢驗，否則一旦進入司法程序，他將面臨非常殘酷的考驗。

為何雷虎科技可能不會撤告？

網紅486先生分析，雷虎科技這類軍用商規無人機國家隊企業最看重名譽，且關乎到國防部標案和國外技術合作，「這已經升級到國家戰略產業的層次，為了向政府與合作夥伴自清，雷虎絕對會火力全開。換做是我，絕對會開幹到底！」他提醒Cheap身為擁有百萬訂閱的公眾人物，說話的分量跟一般人不同，法官會用放大鏡檢視他是否有做好查證。法律對這類意見領袖的查證義務要求極高，如果提不出可靠的消息來源，單憑網路傳聞就亂放話，在法院眼裡就是重大過失。

Cheap面臨高額律師費與賠償金

這場官司被形容為地獄級難度，486先生直言Cheap這下沒死也剩半條命，除了要應付證交法3年以上10年以下的重刑，還得面對以億為單位的鉅額賠償。486先生認為這場法律硬仗對Cheap來說非常不樂觀，即便有錢買單，也不見得能搞定證交法這種專業領域。486先生表示，這方面的專業律師收費相當高，「光是律師費，他就要先脫一層皮」，加上長達數年的訴訟過程，那種不知道何時會破產或坐牢的心理陰影，才是最可怕的摧殘，這種精神折磨足以讓人崩潰。一旦敗訴，數億元的賠償金更會直接讓人人生破產。

網路發言需謹慎

最後，486先生也藉此提醒大家，網路發言一定要萬分謹慎，否則後果不堪設想。他也強調每個人一生中最好都要認識律師、醫師與會計師這3師，關鍵時刻才能自保。

