Cheap槓上雷虎科技！聲明函全文、委任律師身分曝

知名YouTuber Cheap近期因發布影片討論樂天集團與國票金控經營爭議，遭雷虎科技發布重訊指控影射公司為「金融操作工具」，並揚言提告。對此，Cheap委任擁有刑事及警界背景的資深律師宋重和發表法律聲明，正面回應外界質疑。

Cheap槓上雷虎科技

宋重和律師指出，Cheap影片內容均取自公開財報、重大訊息及法院判決資料，涉及國票金控子公司投資雷虎生技的過程、併購案結果及財務數據，皆屬可受公評之公共事務，並非捏造或惡意抹黑。律師強調，影片中對公司治理及投資績效的評論，依法受憲法保障的言論自由保護，不構成誹謗，也不涉及違反證券交易法。

「警界御用律師」助陣Cheap應訴

據了解，宋重和擁有司法官訓練所第41期結業背景，並取得警大犯罪防治博士及法律碩士雙學位，曾任金門、新竹地檢署檢察官，長期處理警界及公務員涉貪案件，並代理過前警政署長陳家欽「八八會館」爭議及刑事局高階警官涉貪案件，因此外界封其為「警界御用律師」。

宋重和表示，Cheap的影片重點亦多集中於投資脈絡及企業治理評析，而非針對雷虎科技本身軍工業務表現進行抹黑。他強調，若相關公司仍堅持提告，Cheap將全力應訴，並提交所有查證資料供司法機關審核。

Cheap回應表示，雷虎科技先前聲明中雖強調資金運作均符合規範，但對於他在影片中針對公司治理及投資程序合理性的質疑，並未正面回應。他強調，影片中對財務績效的分析及併購案結果的討論，皆依據公開資料整理而成，並非個人臆測或惡意攻擊。



