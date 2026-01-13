Cheap翻車？！雷虎科技批「缺乏專業素養」、怒告「加重誹謗＋違反證交法」

YouTuber「Cheap」近期發布一支探討樂天集團經營狀況的影片，內容涉及影射雷虎科技（8033）為特定股東的「套利工具」。對此，雷虎科技昨（12日）傍晚緊急發布重大訊息，嚴正駁斥影片中關於公司淪為金融操作工具、涉及利益輸送等指控，將對相關責任人提出刑事加重誹謗，及違反證券交易法告訴，並附帶民事求償。

雷虎科技12日發布重訊指出，YouTube頻道「Cheap」近日發布之影片，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射雷虎科技淪為特定股東之金融操作工具，並否定公司在無人機（UAV）領域之耕耘成果，「此舉已嚴重損害公司之商譽及股東權益」。

雷虎科技嚴正駁斥「套利工具」之說，指出公司專注本業經營，為台灣上市之合法公司，所有營運資金與股權交易均受主管機關監管。雷虎科技指出，影片指控公司涉及「先個人買、再叫公司接盤」之利益輸送情節，純屬惡意虛構，「本公司專注模型、無人載具及醫療器材之研發製造，絕非任何個人或機構之金融炒作工具」。

雷虎科技強調，「國防軍工成果不容抹黑」。雷虎科技表示，公司近年積極響應政府「無人機國家隊」政策，投入鉅資研發軍用商規無人機及無人艇，多次通過國防部驗測並參與國內外大型展覽，技術實力有目共睹。

雷虎科技批評，影片創作者無視科技研發之長週期特性，僅以短期股價波動將本公司之努力簡化為「題材炒作」，此種論調不僅缺乏專業素養，更對台灣國防自主產業造成打擊。

同時，雷虎科技呼籲，「財務資訊公開透明，勿散布流言觸法」。本公司及子公司雷虎生技之財務狀況，均依規定定期公告。雷虎科技表示，對於影片使用「多年虧損」、「掛了幾十年」等誇大不實詞彙，意圖製造投資人恐慌，深表遺憾。

最後，雷虎科技敬告，「意圖影響股價而散布流言，已涉嫌違反《證券交易法》第 155 條第1項第6款之操縱股價犯罪」。雷虎科技指出，公司致力於技術創新與股東價值極大化，對於網路上之惡意中傷，「本公司法務部門已完成蒐證，將對相關責任人提出刑事加重誹謗及違反證券交易法之告訴，並附帶民事求償，以維護公司與全體股東之權益」。

