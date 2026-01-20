Cheap被告了！ 雷虎科技求償1億要揪出他「背後乾爹」

百萬網紅Cheap日前製作影片談論中華職棒樂天桃猿隊，其中談到樂天公司背後的股權結構。對此，雷虎科技19日正式提告Cheap，其中包含違反證交法等罪嫌，並求償新台幣1億元。雷虎科技董事長陳冠如表示，此舉是為了讓更多人重視資訊查證，同時讓台灣的網路環境更健康，雷虎也希望能查出該則影片的乾爹到底是何方神聖。

百萬網紅Cheap。（圖／超認真少年臉書）

上週二，雷虎科技以重訊方式對外宣告自家立場，並指出將會對Cheap提告，引起科技業與網紅圈的熱議。Cheap所製作的影片《樂天桃猿怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱》，至今累積34.78萬次觀看次數。

根據《鏡週刊》報導，影片於1月9日上架之初，在影片說明欄位中有一句「本集有乾爹贊助」，不過隨著創作者將說明欄位貼上Cheap委託重和國際法律事務所的律師聲明函後，「本集有乾爹贊助」這句話也已經消失，引發業內人士的關注。

Cheap遭雷虎科技求償1億元。（圖／Cheap臉書）

雷虎科技表示，為維護廣大股東權益及公司聲譽，已於19日委託天衡國際法律事務所李秉錡律師發出正式聲明，針對YouTuber鄭才暐散布不實訊息、混淆公司與他公司之情事，已提起刑事告訴，包含違反證交法等罪嫌，並求償新臺幣1億元。

針對此次提告，陳冠如強調，委託專業律師提起刑事告訴並求償1億元，此舉並非報復，而是為了嚇阻假新聞氾濫，讓所有自媒體了解「影響力越大，責任越大」，同時籲請大眾重視資訊查證，讓台灣的網路環境更健康，那將是最大的正向影響。

透過此事，雷虎科技也希望能釐清影片背後的贊助廠商究竟是誰，是否有其他意圖，有助於釐清來龍去脈，更期盼此事能儘快落幕，讓雷虎能專注於產品研發與市場布局。

