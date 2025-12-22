Cheap遭抹紅 嗆爆青鳥「台灣民主真正的毒瘤」：一定告

Cheap直嗆網路青鳥，說他收紅錢的拿出證據來，他一定會去告，讓法院來認證。（示意圖／Shutterstock／達志）

過去曾發生親綠網紅八炯指控赴陸拍片網紅鍾明軒收紅錢，後來雖有八炯搭檔閩南狼幫鍾明軒平反，但網路霸凌傷害已造成。時事網紅Cheap日前因常拍片、發文揭露綠營套路，近期竟遭網路青鳥影射收紅錢。Cheap痛批青鳥是台灣民主的真正毒瘤，亂抹紅他一定告。

「這我一定告！」Cheap今(22日)發文表示，YTer「說真話的徐某人」公開一段音檔，說阿共要收買他，然後一堆人在影射我、丁特、鐘明軒、館長，笑死！這樣好了啦，懷疑我的人，直接說我收紅錢，我會請律師一個個告，然後讓台灣檢調好好調查我。如何？一翻兩瞪眼，在那邊影射是影射三小？影射我也會一起告，你以為沒事喔？套句翁達瑞的話：阻止抹黑的方法就是提告你們同意教授說的吧？

廣告 廣告

Cheap強調，他沒針對「說真話的徐某人」，是賭爛那些想利用徐的人。他狠嗆影射者「愛國主義是無賴最後的避難所，這句話簡直是為你們量身打造！」這些人不會跟你理性討論，反正民進黨一定是對的，大罷免、拒發一萬元、拒絕副署都是為了國家好。他們不會跟你理性討論（因為無腦），或是發現辯不過你、自己邏輯不通時，會直接抹紅你，說你是同路人、收了阿共的錢，那麼一切就說得通了。

Cheap直言，愛台灣不是愛民進黨，他們腦容量小到無法理解，一個人可以同時「愛台灣」並「批評民進黨的爛政策」，解決不了民怨，就想解決提出問題的人，這才是台灣民主真正的毒瘤！當無法解釋大罷免為什麼32：0，無法說明為啥不得民心時，唯一的救命稻草就是抹紅，把所有反對你的人都抹成中共同路人，煩不煩？

Cheap重申，說他收紅錢的，拿出證據來，或是不用拿證據，直接指名道姓說他收紅錢，「我一定會去告你，讓法院來調查，證明你是對的。如果你覺得抹紅我可以拯救你們的選票，那麼請繼續你的表演！」

網友表示「支持提告！讓那些無腦青鳥得到教訓」、「我上次去自助餐拿一百塊出來他收了，老闆也收紅錢」、「偏偏台灣人就愛吃這一套」。

【看原文連結】