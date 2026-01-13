Cheap遭雷虎提告喊冤：沒講什麼！他曝驚人罰則：好好找律師吧

政治中心／周希雯報導

網紅Cheap以遊戲實況《世紀帝國》、講解歷史起家，近年頻頻談論政治時事，引發兩極評價。不過，近期他在新片探討樂天集團經營狀況時，因內容涉影射上市公司雷虎科技（8033）為特定股東的「套利工具」，遭雷虎公司發聲明宣布提告。目前Cheap雖未在粉專發聲，但在PTT發文喊冤「其實真的沒講什麼」，不過政治工作周軒呼籲，Cheap還是好好找律師，「看國昌老師會不會幫你。」

雷虎科技指控，Cheap在影片以誤導標題與不實資訊，惡意影射公司為特定股東之金融操作工具，質疑其經營模式涉及「先個人買、再叫公司接盤」，但一切純屬惡意臆斷。雷虎科技痛批，Cheap無視公司長期耕耘，只以短期股價波動就將所有努力簡化為「題材炒作」，還使用「多年虧損」、「掛了幾十年」等用詞，意圖製造投資人恐慌，已涉違反《證券交易法》的操縱股價犯罪，目前法務部已完成蒐證，將提告以維護權益。

「Cheap 這下好笑了，惹到上市公司雷虎發重大訊息要告人。」周軒發文指出，雷虎引用的證交法155條第一項第六款，對於證券交易所上市之有價證券，不得有下列行為，包括「意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料，若違反規定、應對損害負賠償責任；罰則部分則是3年以上、10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上、2億元以下罰金。對此，周軒狠酸「最輕三年起跳，可能還要賠償因為看了你的頻道賠錢的人。Cheap 好好找律師吧，看國昌老師會不會幫你。」





據悉，Cheap目前雖未在社群發聲，不過四叉貓指出，他已在PTT股票版發文，「不知道這篇算不算正式回應」。文中，Cheap聲明「耐斯」避重就輕、答非所問，自己檢討績效被當成惡意抹黑，強調「我沒有說他們違法，我說的是『觀感難看』」、「我所有數據來源都是公開新聞和重訊財報，你們可以去看我影片，其實真的沒講什麼」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

