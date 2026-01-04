CHEN下台邀粉絲唱歌 狂讚「唱功100分」

CHEN今在TICC舉辦個人演唱會。（圖／INB100提供）

韓國最強主唱CHEN啟動第一次亞洲巡迴個人演唱會《Arcadia》，3日特別選擇從台北起跑。CHEN一開場就輕鬆狂飆高音，也表達思念：「大家好，我是CHEN，好久不見！真的好想你們，新年的第一場演出獻給你們，太幸福了！」

CHEN這次個人演唱會打破歷年韓星活動的粉絲福利天花板，全場每位粉絲都是CHEN親自拿著手機一對一自拍，就是要用最有溫度的方式，向粉絲一一當面表達感謝之情，堪稱是偶像與粉絲之間的雙向奔赴典範，因此現場粉絲更顯得幸福洋溢。CHEN透露昨天到台灣就立刻把想吃的美食都吃到了，大讚台灣的香腸好吃，小籠包也非常美味，但推薦大家一定要到現場享用，介紹完專業吃法之後，直說：「天啊，真的好好吃，想起來就覺得餓了！」

安可時，CHEN更親自下台邀請粉絲合唱，粉絲一字不漏地唱完，讓他大感佩服，稱讚：「我來台灣之前，有偷偷期待你們的唱歌實力，我想要給在座的各位一百分！」最後他演唱壓軸歌曲〈最佳的幸運(Best Luck) 〉，包括安可在內共演唱23首作品，CHEN心情激動地表示：「上次演出之後，我一直想再回來，我真的是把全韓國最厲害的樂手都帶來了，未來我會再用更帥氣的樣子回來找你們的，你們也要一直健康，用漂亮的樣子見面，我們約定好了喔！」，為粉絲留下一夜美好記憶。

CHEN祭出1對1自拍福利，粉絲也應援支持。（圖／INB100提供）

