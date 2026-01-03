CHEN開唱狂飆高音爆雞皮 讚台粉超會唱「給你們100分」

CHEN在台北國際會議中心舉辦個唱。（INB100 提供）

韓國男團EXO成員CHEN首次亞洲巡迴個人演唱會「Arcadia」，特別選擇從台北起跑，於台北國際會議中心（TICC）開唱，去年來台看到台灣粉絲，笑說看到大家就不自覺地揚起微笑，今天同樣因為粉絲充滿能量，希望能透過歌曲療癒粉絲因忙碌生活而感到疲憊的心，開場以〈No Gravity〉及〈Fall In Love Again〉揭開序幕，自信展現他被韓國公認為教科書等級的歌唱實力，輕鬆狂飆高音，也表達思念：「大家好，我是CHEN，好久不見！真的好想你們，新年的第一場演出獻給你們，太幸福了！」

今年出道邁入第14年，EXO-L（官方粉絲名）始終給予最強而有力的支持，CHEN內心充滿感動，想著如何讓粉絲也感受到他對大家的重視，這次個人演唱會打破歷年韓星活動的粉絲福利天花板，全場每位粉絲都是CHEN親自拿著手機一對一自拍，就是要用最有溫度的方式，向粉絲一一當面表達感謝之情。CHEN透露昨天到台灣就立刻把想吃的美食都吃到了，大讚台灣的香腸好吃，小籠包也非常美味，但推薦大家一定要到現場享用，介紹完專業吃法之後，直說：「天啊，真的好好吃，想起來就覺得餓了！」

CHEN超寵粉，親自拿著每位粉絲的手機一對一自拍。（INB100 提供）

演唱會尾聲，CHEN邀請粉絲站起來，跟著充滿現場演出獨有魅力的搖滾風格歌曲〈Broken Party〉舞動，接著帶來同樣走搖滾曲風的〈Help Me〉（Somebody 2 Love），最後一首歌曲選唱〈Arcadia〉更徹底點燃粉絲熱情，粉絲也意猶未盡，一起大聲呼喊著安可，CHEN當然有備而來，再度現身唱完令人心情愉悅的〈Traveler〉後，親自下台邀請粉絲合唱，粉絲一字不漏地唱完，讓他大感佩服，稱讚：「我來台灣之前，有偷偷期待你們的唱歌實力，我想要給在座的各位一百分！」

既然來到安可環節，CHEN不忘粉絲最期待的代表作，橫掃韓國音源榜單的分手必聽神曲〈四月後的離別〉（Beautiful goodbye），此時突然播放粉絲製作的驚喜應援影片，讓CHEN感動不已，最後則是和上次演唱會同一首壓軸曲〈最佳的幸運〉（Best Luck），包括安可在內共演唱23首作品，CHEN心情激動地表示：「上次演出之後，我一直想再回來，我真的是把全韓國最厲害的樂手都帶來了，未來我會再用更帥氣的樣子回來找你們的，你們也要一直健康，用漂亮的樣子見面，我們約定好了喔！」

