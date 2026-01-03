CHEN首次亞洲巡演台北開跑 秀「吞CD實力」+全場一對一自拍

CHEN大展唱功，也邀請粉絲一起站起來嗨。（INB100提供）

南韓男星CHEN啟動第一次亞洲巡迴個人演唱會「Arcadia」，特別選擇從台北起跑，於TICC 台北國際會議中心開唱，去年來台看到台灣粉絲，笑說看到大家就不自覺地揚起微笑，今天同樣因為粉絲充滿能量，希望能透過歌曲療癒粉絲因忙碌生活而感到疲憊的心，開場以〈No Gravity〉及〈Fall In Love Again〉揭開序幕，自信展現他被公認為教科書等級的歌唱實力，輕鬆狂飆高音，也表達思念：「大家好，我是CHEN，好久不見！真的好想你們，新年的第一場演出獻給你們，太幸福了！」

今年出道邁入第14年，愛麗（粉絲名）始終給予最強而有力的支持，CHEN內心充滿感動，想著如何讓粉絲也感受到他對大家的重視，這次個人演唱會打破歷年韓星活動的粉絲福利天花板，全場每位粉絲都是CHEN親自拿著手機一對一自拍。

CHEN透露昨天到台灣就立刻把想吃的美食都吃到了，大讚台灣的香腸好吃，小籠包也非常美味，但推薦大家一定要到現場享用，介紹完專業吃法之後，直說：「天啊，真的好好吃，想起來就覺得餓了！」

問候粉絲之後，CHEN演唱飽含溫柔情感的抒情歌曲〈I Don't Even Mind〉、〈致妳 (My Dear)〉，讓粉絲們聽的如癡如醉，旋律輕快的〈Deja-Vu〉和氣氛十分熱烈的〈Remember〉，唱著抒情歌的CHEN也不忘鼓勵粉絲和他互動，對著台下粉絲做各種表情反應，接著CHEN連續演唱〈 舊照片 (Photograph)〉、〈Don't Remember〉、〈Starlight〉、〈我們的夜晚 (Shall we?)〉等曲。

CHEN看到粉絲提前準備的手幅文字，直誇粉絲聰明又有創意。（INB100提供）

為向粉絲好好傳達心意，現場播出精心準備的預錄影片，影片中CHEN帶著粉絲逃離城市喧囂，在山林愜意地露營，還親自下廚做了炒年糕和橄欖油炒蒜香義大利麵，希望專輯《Arcadia》能帶著大家進入他打造的樂園；緊接著帶來〈Brighter than〉、〈妳不懂（You Never Know）〉、〈怎能不抱妳（Hold You Tight）〉、〈In My Life〉，再連唱〈Before the Petals Fall〉、〈PLAYLIST〉、〈Make it count〉等名曲，唱功堅強。

演唱會來到尾聲，CHEN邀請每位粉絲站起來，跟著充滿現場演出獨有魅力的搖滾風格歌曲〈Broken Party〉舞動，再次讓全場瞬間嗨翻，接著帶來同樣走搖滾曲風的〈Help Me (Somebody 2 Love) 〉，最後一首歌曲選唱〈Arcadia〉更徹底點燃粉絲熱情，看得粉絲們意猶未盡，一起大聲呼喊著安可，CHEN當然有備而來，再度現身唱完令人心情愉悅的〈Traveler〉後，CHEN親自下台邀請粉絲合唱，粉絲一字不漏地唱完，讓他大感佩服，稱讚：「我來台灣之前，有偷偷期待你們的唱歌實力，我想要給在座的各位一百分！」

最後來到安可環節，CHEN不忘粉絲最最期待的代表作，橫掃南韓音源榜單的分手必聽神曲〈四月後的離別 (Beautiful goodbye)〉，此時突然播放粉絲製作的驚喜應援影片，讓CHEN感動不已，最後則是和上次來台演唱會同一首壓軸歌曲〈最佳的幸運(Best Luck) 〉，包括安可在內共演唱23首作品，CHEN心情激動地表示：「上次演出之後，我一直想再回來，我真的是把全韓國最厲害的樂手都帶來了，未來我會再用更帥氣的樣子回來找你們的，你們也要一直健康，用漂亮的樣子見面，我們約定好了喔！」為粉絲留下美好記憶。





