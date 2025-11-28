在機械式鍵盤玩家心中具有相當崇高地位，同時也是MX軸體結構發明者的德國品牌Cherry，近期傳出陷入嚴重的財務危機。面對自2014年MX機械軸專利到期後，開始面對中國市場大量MX相容軸品牌的強力競爭，Cherry似乎已經難以招架，不僅傳出計畫將生產重心轉移至中國，更考慮出售其非核心業務部門以求生存。

打造MX機械軸的德國Cherry傳有財務困境，前三季虧損2040萬歐元、擬出售周邊與數位健康部門

前三季虧損逾2000萬歐元，生產轉向中國

根據Cherry公布的特別股東大會紀錄顯示，該公司在2025年1月至9月期間，淨虧損累積高達2040萬歐元 (約新台幣7億元)。

面對此鉅額虧損，Cherry不得不做出艱難決定：將德國總部重新定位為研發、物流等行政核心，而原本標榜「德國製造」的生產環節，則將大規模轉移到以中國為主的低成本地區。

此外，傳聞更指稱Cherry計畫斷尾求生，準備出售旗下周邊部門 (Peripherals) 及數位健康與解決方案部門 (Digital Health & Solutions)，僅保留最核心的業務。

專利到期後競品如雨後春筍，Cherry反應過慢

分析指出，Cherry的困境主要源自於2014年時的MX機械軸專利到期，進而面臨鍵軸市場局勢劇變。由於MX軸結構的技術門檻並不高，因此諸如凱華在內中國品牌以雨後春筍形式推出大量與MX設計相容軸體。

而這些第三方品牌不僅在價格上極具競爭力，更在產品廣度與彈性上超越Cherry。例如提供更多元的手感選擇、針對RGB光效優化的開口設計，甚至強調比原版MX軸更高使用可靠度與耐用性，成為不少電競鍵盤品牌採用選擇。

雖然Cherry後續也試圖推出新產品力挽狂瀾，但研發動作相對緩慢，加上過去曾發生不同批次軸體手感差異的品質爭議，使得這位曾經的市場霸主在面對靈活多變的競爭對手時，顯得左支右絀。

