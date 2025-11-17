《Chiayi Crew，嘉義酷！》城市共創展 展現小城市大創新

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市不只生活步調剛剛好，更酷的超乎想像！嘉義市政府16日於「西門交誼創新所」舉辦《Chiayi Crew，嘉義酷！》城市共創聯合成果展開幕記者會，林瑞彥副市長率領市府團隊至現場，為接下來為期兩週的活動揭開序幕，用行動支持在地團隊與青年。

林瑞彥副市長表示，「咱的嘉義市，人才滿滿是」這座小城方圓只有60平方公里，卻擁有大創新的可能。市府以十大旗艦計畫的「舊城創新生」、「青世代磁吸」到「教育新世代」面向，一步步建立起人與城市的關係，鼓勵不同世代的年輕人敢於實驗、勇於實踐、一起實現，今年《Chiayi Crew，嘉義酷！！》不只是展演名稱，更是一種精神，讓每一位願意參與、願意在嘉義市行動的人們，成為改變城市的關鍵角色。

智慧科技處楊張建南處長指出，為展現出市府對不同階段青年提供的支持，本次策展是首次將「有事揪團」、「有事青年行動競賽」、「+1運動員生涯引路人」三項不同群體的計畫成果聯合呈現，以「揪團共創×城市解題×生涯引路」為主軸，號召在地團隊、青年與體育生共同組成嘉義Crew，透過共創的方法與跨團隊橫向學習，把創意行動轉化為城市日常。

開幕記者會現場以創新的「行進式劇場」形式進行，火箭人實驗室張彥頡分享「有事揪團」計畫如何設計共創機制與跨域媒合流程，陪伴地方團隊與共創移居者從構思、聚焦到實踐，打造屬於嘉義的城市共創實驗；嘉喻戶曉文化工作室龍慧儀則分享青年如何以「玩心」為核心，透過食物、遊戲、聲音、影像與舞蹈翻轉城市想像；「+1運動員生涯引路人」陪伴教練許元耕也介紹，如何帶領嘉義高中、嘉義高工運動員走進真實產業現場，培養職場關鍵力，協助青年運動員開拓跨域探索的可能，打造屬於自己的人生賽道。

《Chiayi Crew，嘉義酷！》於11月16日至11月29日連續兩週登場。城市共創展於西門交誼創新所展出，開放時間依館方公告為主，其他系列活動如音樂藝文展演、走讀實境體驗、跨域交流與快閃活動等將於嘉義市區陸續展開。

圖：嘉義市政府16日於「西門交誼創新所」舉辦《Chiayi Crew，嘉義酷！》城市共創聯合成果展開幕記者會，林瑞彥副市長率領市府團隊至現場，為接下來為期兩週的活動揭開序幕，用行動支持在地團隊與青年。（記者吳瑞興翻攝）