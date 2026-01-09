Chill遊竹縣 今起報名

新竹縣第一屆百大文化基地活動「Chill遊竹縣」，由龍瑛宗文學館擔任HUB（文化基地樞紐平臺），向外串聯五大基地，包含橫山鄉大山北月、北埔鄉藍鵲書房、姜阿新洋樓、關西鎮臺紅茶業文化館及竹東鎮蕭如松藝術園區，共規劃十八場體驗活動，二條展現竹縣風貌的遊程，一月十日起開放報名，民眾報名手作體驗、走讀活動，還能參加集章活動，兌換限量文化基地特色產品！

新竹縣政府文化局長朱淑敏昨（九）日表示，新竹縣五大文化基地、HUB龍瑛宗文學館分別舉辦講座、手作、走讀活動，並規劃二條路線之走讀活動，分別是以飲食文化為主的「竹縣飲食文化慢旅」和以竹縣茶香為主的「茶金故事佐好茶」，透過場館設計的這些豐富多彩的體驗活動，讓民眾從中體會竹縣在地迷人的特色故事，經由文化路徑的串聯，展現新竹縣的歷史文化風貌。

民眾報名任一文化基地或HUB龍瑛宗文學館的活動即可領取集章明信片，集滿四個場館印章，可至任一基地兌換商品，數量有限，換完為止。無法參加體驗、遊程的民眾，也可在一月三十一日到竹北新瓦屋客家文化保存區參加基地聯合活動，特別將各基地建築以版畫概念設計成疊加印章，讓民眾一次收集竹縣文化基地風景。當天並結合福客慶豐年活動，有小農市集與藝文演出。

HUB龍瑛宗文學館採用新穎的實境解謎方式，連結數個含有深厚北埔歷史的古蹟，帶領民眾了解文學館周邊，深入接觸北埔。藍鵲書房舉辦以東方美人茶為題的特色活動，帶領學員了解北埔、峨眉的大隘地區的茶文化，並體驗天然染料薯榔的染色創作。

姜阿新洋樓興建於一九四六年，與周邊的「天水堂」、「金廣福公館」和「慈天宮」形成獨特、中西交融的人文風景。大山北月活化廢棄空間，從小農產銷等議題出發，設計以橫山大山背地區出產的柑橘為中心的各式體驗活動。臺紅茶業文化館以茶葉文化為中心，打造結合在地美食的茶餐廳、茶文化節慶活動等，推廣製茶產業，多元化發展，打造國際又在地的「茶鄉情懷」。活動詳情與報名請上文化局粉絲專頁或新竹縣政府文化局藝文活動資訊網。