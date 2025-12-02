Chill雪奇遇耶誕城點燈

苗栗縣耶誕城系列點燈啟動。（記者江乾松攝）

▲苗栗縣耶誕城系列點燈啟動。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府精心規畫的二○二五「Chill 雪奇遇」耶誕城，一日晚上六時在竹南運動公園由縣長鍾東錦帶領來賓點燈後宣告啟動，即日起至明年一月四日連續三十五天，每晚在四大主題展區呈現光影、音樂與雪景交織美景，打造專屬苗栗的浪漫奇幻冬夜。鍾東錦盛情邀約遊客到苗栗聆聽音樂會，並體驗繽紛璀燦的耶誕節慶。

縣府文化觀光局長林彥甫介紹活動指出，今年主燈區位於竹南運動公園，最受矚目的焦點無疑是超過十公尺高的「下雪耶誕樹主秀」。這座鋼構耶誕樹，外層有暖白與冰藍雙色光芒，成為結合燈光律動與定時飄雪特效的新地標。耶誕樹指定飄雪時刻除前晚之外，於每周五至周日及元旦當日，每晚六至九點的整點時段，每次有五分鐘可以感受雪花紛飛的夢幻場景。點燈啟動儀式前晚在竹南運動公園舉行，十公尺高的耶誕樹和各燈區同步亮起。聖誕老公公穿梭會場，樹梢雪花紛飛，加上來賓閃亮的頭飾，營造濃濃耶誕氣氛。

縣長鍾東錦表示，今年光環境設計與場景配置全面升級，從大型主樹、雪景互動到地方IP整合，呈現「夜間藝術、沉浸體驗、在地特色」三大成果，希望打造能提升城市魅力、促進夜間觀光的指標性冬季活動，期待耶誕城活動能帶動夜間經濟亮點，給遊客留下美好難忘的回憶。