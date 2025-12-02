CHIMEI UM20 系列智慧娛樂顯示器登場 AI 影音走入家庭互動新日常

近年 AI 技術快速融入影音生活，不只在平台後端提升畫面與聲音表現，也開始直接影響家中客廳的娛樂方式。追劇、看球賽、親子遊戲到多人線上歡唱，都因 AI 的參與變得更即時、更貼近日常。CHIMEI 推出全新 Mini QLED Google TV「UM20 系列」，試圖在這波趨勢下建立新的家庭娛樂樣貌，讓顯示器不再只是影像載體，而是全家共享互動的中心。

UM20 系列的核心是一款全新的「超能 AI 晶片」。在影像處理上，AI 能依照內容與環境進行七項可變式運算調整，包括 AI 智慧升頻、AI 光影強化、AI 色彩增幅、AI 環境感光、AI 動態清晰、AI 精準膚色與 AI 景深判斷。簡單來說，較低解析度的影片會被重新升頻，看串流或 YouTube 時畫面會更細緻清楚；暗部亮度與高光會依場景調整，夜景或電影的層次更明顯；膚色不會失真，色彩更自然；球賽或動作片的拖影也因此減少。

音訊的 AI 運算則會依內容辨識聲音來源，調整空間感、對話清晰度與包圍感，使線上演唱會或動作片更有臨場感。透過影像與聲音的雙向調校，客廳的觀影體驗更貼近實際表演現場。

值得一提的是，CHIMEI 在 UM20 系列加入了「AI 卡拉 OK 模式」，讓家庭娛樂從「看」進一步走向「一起玩」。只要在 YouTube 或 YouTube Music 點選喜歡的歌曲，按下遙控器上的麥克風鍵，電視就會把歌曲處理成伴奏版本，並能調整導唱人聲、升降 Key、麥克風音量等設定。演唱後還會即時給出簡單評分，也能累積排行榜，讓親友聚會時更有參與感，不需要另外添購伴唱設備。

在規格方面，UM20 系列提供 55 型到 86 型的 Mini QLED 選擇，以及搭載 QLED 的 50 型版本。55 型以上採用霧面抗反光面板，減少室內光線反射；支援 144Hz 更新率、VRR、ALLM 與 MEMC，可對應遊戲機與高速動作影像。系統採 Google TV，並支援 Hey Google 免持聲控。內建的「藝術時刻 Art Time」可顯示畫作、節慶氛圍或照片，讓電視在待機時也能成為居家佈置的一部分。

