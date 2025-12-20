在全球自動駕駛競賽中，中國政府正試圖加快腳步。中國工信部稍早公告，首度批准兩款具備Level 3 (L3) 級別自動駕駛能力的電動車上路，允許國營車廠長安汽車 (Changan Auto) 與北汽集團 (BAIC Motor) 車輛於北京與重慶特定路段行駛。

中國工信部首度批准Level 3級別自動駕駛車輛上路，長安、北汽兩款國產電動車搶頭香

什麼是Level 3？「放手」，但不能「放空」

根據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 的定義，Level 3自動駕駛意味著「有條件自動化」。在特定條件下，車輛系統可以完全接管駕駛任務 (包含加速、轉向、制動)，駕駛人的雙手可以離開方向盤。

而與Level 4或Level 5不同的是，Level 3要求駕駛人必須保持「隨時可接管」的狀態，一旦系統發出請求或遇到無法處理的路況，駕駛人必須立刻恢復控制權。

雖獲批准，但這只是「有條件」的起步

儘管獲得了官方認證，這兩款車的上路條件仍相當嚴格，顯示監管單位對安全性的高度謹慎。

• 長安汽車：獲准在重慶市特定區域的高速公路與城市快速道路的「單一車道」上開啟自駕功能，最高時速被限制在時速50公里，主要是在交通擁堵時使用。

• 北汽集團：獲准在北京市特定區域的同類道路上行駛，但速限較為寬鬆，最高時速可達80公里。

工信部強調，這兩家車廠均已嚴格按照標準程序完成初步審查、選拔與測試，並且通過必要的安全評估。不過，目前官方尚未透露這兩款Level 3車款何時會正式向一般消費者販售。

分析觀點：國營車廠先行，Tesla FSD進入中國市場還有得等？

筆者認為，中國工信部選擇先讓長安與北汽這兩家「國字號」車廠通過Level 3認證，具有相當濃厚的政策指標意義。

相較於美國在2023年1月就批准賓士 (Mercedes-Benz) 的Level 3系統上路，中國雖然動作稍慢，但透過限制特定城市 (北京、重慶)與特定速限 (甚至低至時速50公里的方式，顯然是採取「小步快跑、安全至上」的試點策略。

值得注意的是，目前市場上聲量最大的Tesla FSD在中國仍處於Level 2+的範疇，並且仍在尋求監管突破。如今中國政府先讓國產品牌拿到Level 3批准，除了扶植本土技術外，或許也是為了在Tesla FSD全面落地前，先建立起一套屬於中國自己的自駕監管標準與數據護城河。

