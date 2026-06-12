《Cho 秋 法餐》邀台北《香色》主廚邱一中出任行政主廚，即起推出首波夏季菜單

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台北名主廚邱一中（前排中）出任秋法餐行政主廚，即起推出首波夏季菜單。 （秋法餐提供）

（另開新視窗）

記者王正平／高雄報導

御盟集團旗下法式餐廳《Cho Restaurant 秋 法餐》自今年5月起，邀請台北知名餐廳《香色》主廚邱一中 (Steve Chiu) 出任《Cho 秋 法餐》行政主廚，主導整體料理概念、菜單設計與廚務系統規劃。雙方將透過頂級餐飲團隊的深度跨界協作，長遠且持續地建構屬於南方的全新風味輪廓，首波夏季菜單即日起正式登場。

這場立足高雄、望向國際的風味策展，以「港都烈日下的無國界盛夏」為題，從陽光、海風與生活記憶出發，將高雄獨有的城市風景化為餐桌上的感官體驗；作為開場的〈花蓮西瓜，可可，番茄〉，以海邊吃西瓜的夏日記憶為靈感，透過西瓜果汁球、油封黃聖女番茄與藍紋乳酪的交織，重新演繹台灣夏日熟悉而鮮明的風味印象。

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〈林園龍虎斑‧酸菜‧文蛤〉則選用高雄林園產地直送龍虎斑，融合地中海漁夫料理概念，以鮮美文蛤搭配海鮮高湯煨煮的玉米糊，並巧妙拌入台式酸菜，將海風與潮汐的氣息濃縮其中，展現南方海洋城市的鮮活生命力。

〈彰化芳苑玉露鴨‧梅子‧中式香料〉則展現邱一中對跨文化料理的思考，將華人熟悉的燒臘文化與法式料理技法相互交融，透過4至7日的風乾熟成、炭火烘烤與中式香料的運用，呈現兼具深度與張力的風土底蘊；甜點〈麝香葡萄‧巨峰葡萄酒粕‧紫蘇〉則以高雄金馬賓館當代美術館為靈感，藉由桌邊注入紫蘇清酒冷露所帶來的色彩變化，捕捉建築與光影流動的瞬間，為整套菜單留下如藝術展演般的優雅餘韻，也呼應高雄融合港灣、人文與藝術的城市魅力。

邱一中畢業於高雄餐旅大學、曾歷練海外頂尖餐廳，此次以行政主廚之職坐鎮南台灣；他將港都熱烈的陽光與豐富的在地食材注入創作，透過打破菜系框架的歐、美、亞多元技法交融，領軍秋法餐廚藝團隊展開延續性的無國界風味實踐。

秋法餐表示:全新夏季菜單即日起正式登場，邀請賓客循著菜單脈絡，在風味流轉之間感受高雄的另一種迷人樣貌。訂位詳情請洽（07）974-1218或https://reurl.cc/YDazla 。